El Nasdaq 100 sube 0.5% 📈 Índice de la Fed de Kansas City supera las estimaciones

Conclusiones clave El índice Nasdaq 100 sube más del 0.5% impulsado por una renovada ola de optimismo en el mercado bursátil

El Nasdaq 100 rompe las medias móviles exponenciales de 50 y 200 sesiones en el intervalo horario

J.P. Morgan espera que la Fed finalice el ajuste cuantitativo (QT) la próxima semana

El mercado bursátil estadounidense sube hoy en medio del optimismo en torno a un posible recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana, patrones estacionales positivos del cuarto trimestre, una sólida temporada de resultados y datos mejores de lo esperado del índice de la Fed de Kansas City. El índice compuesto de la Fed de Kansas City se ubicó en 6 frente a 2 esperados y 4 del mes anterior, mientras que el indicador manufacturero subió a 15 frente a 4 anteriormente. Analistas de J.P. Morgan señalaron que el programa de ajuste cuantitativo (QT) de la Fed podría llegar a su fin en octubre. Este escenario podría mejorar el sentimiento de los inversores en torno a los bonos estadounidenses y al mercado bursátil. El Nasdaq 100 sube más de un 0.5% hoy, superando los 25.150 puntos. El índice intenta recuperarse y volver a acercarse a su nivel cercano a máximos históricos, a pesar de la reacción poco entusiasta de Wall Street ante los resultados de Tesla y Netflix.

