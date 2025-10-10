El Nasdaq 100 sube 2 décimas en la apertura

Conclusiones clave El Nasdaq 100 sostiene el soporte de 23.000 dólares

El Nasdaq 100 se centra en el inicio de la temporada de resultados y sube un 0,2% en la apertura hasta los 23.070 puntos. Noticias corporativas del Nasdaq 100 Applied Digital (APLD.US) se dispara un 30% gracias a los ingresos del primer trimestre, que aumentaron un 84 % interanual, y a un nuevo contrato de arrendamiento de 150 MW en Polaris Forge 1, completando así los 400 MW con CoreWeave bajo contrato (unos 11 000 millones de dólares en ingresos prospectivos a 15 años).

se dispara un 30% gracias a los ingresos del primer trimestre, que aumentaron un 84 % interanual, y a un nuevo contrato de arrendamiento de 150 MW en Polaris Forge 1, completando así los 400 MW con CoreWeave bajo contrato (unos 11 000 millones de dólares en ingresos prospectivos a 15 años). Elastic (ESTC.US) sube un 6,8% tras elevar las previsiones de ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2026 a 417 - 419 millones de dólares y las del año fiscal a 1 690 - 1 700 millones de dólares, además de una nueva recompra de 500 millones de dólares.

tras elevar las previsiones de ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2026 a 417 - 419 millones de dólares y las del año fiscal a 1 690 - 1 700 millones de dólares, además de una nueva recompra de 500 millones de dólares. UiPath (PATH.US) sube un 2% , ampliando el impulso de ayer en torno a la IA agentic y las integraciones con Nvidia (Nemotron/NIM), OpenAI (conector ChatGPT), Snowflake y Google.

, ampliando el impulso de ayer en torno a la IA agentic y las integraciones con Nvidia (Nemotron/NIM), OpenAI (conector ChatGPT), Snowflake y Google. Levi Strauss (LEVI.US) cae un 10% a pesar de superar las expectativas y mejorar las perspectivas para el año fiscal, ya que los inversores se centraron en la complejidad macro y los aranceles de importación más altos; ahora prevé ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 25 de entre 1,27 y 1,32 dólares y un crecimiento orgánico de los ingresos de aproximadamente el 6%. Fuente : Plataforma de XTB ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.