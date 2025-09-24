El Nasdaq 100 sube gracias al sólido desempeño de Micron

Los pronósticos optimistas del gigante estadounidense de la memoria, Micron, impulsaron las ganancias en el Nasdaq, mientras que las sólidas ganancias reforzaron la confianza en que la tendencia de la IA sigue siendo sólida. Los analistas de Cantor Fitzgerald y Deutsche Bank elevaron su precio objetivo para Micron (MU.US) a 200 dólares por acción, citando la infraestructura de IA como el impulsor clave. Goldman Sachs estableció su objetivo de forma mucho más defensiva en 145 dólares por acción (más del 10 % por debajo del precio de las acciones de Micron). Además, las acciones del gigante tecnológico chino Alibaba subieron después de que los pronósticos de gasto en infraestructura de IA superaran los 50 000 millones de dólares estimados inicialmente. Esto refuerza la creencia del mercado de que las empresas chinas se están "poniendo al día" con sus homólogas estadounidenses.

Micron Technology presentó pronósticos que superaron ampliamente las expectativas del mercado: la compañía proyecta ingresos de 12.500 millones de dólares para el primer trimestre, en comparación con las estimaciones de los analistas de 11.900 millones de dólares. Se espera un beneficio por acción de 3,75 dólares, muy por encima del consenso de 3,05 dólares.

El crecimiento se ve impulsado por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial, en particular HBM (memoria de alto ancho de banda), esencial para el funcionamiento de chips y sistemas de IA.

El director ejecutivo, Sanjay Mehrotra, destacó que Micron inicia el año fiscal 2026 con un fuerte impulso y la cartera de productos más competitiva de su historia. Sigue siendo el único fabricante de memorias con sede en EE. UU.

En el cuarto trimestre (finalizado el 28 de agosto), la compañía reportó un aumento del 46% en los ingresos, alcanzando los 11.300 millones de dólares, con un beneficio por acción (BPA) de 3,03 dólares, superando las expectativas. Las acciones subieron más del 3% tras los resultados y casi se han duplicado desde principios de año, superando significativamente a sus competidores gracias al auge de la IA y la creciente demanda del sector de los centros de datos, que ahora representa más de la mitad de los ingresos del grupo. Es probable que la compañía alcance hoy un nuevo récord por encima de los 170 dólares por acción.

Fuente: xStation5

Los ADR europeos de Alibaba subieron casi un 8 % hoy, cotizando a su nivel más alto desde el otoño de 2021.

Fuente: xStation5