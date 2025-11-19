La sesión de hoy está marcada por la expectación. Antes del cierre se publicarán las actas de la última reunión de la Fed, y al final de la sesión llega el plato fuerte con Nvidia presentando sus resultados del tercer trimestre fiscal del 2026. El mercado estadounidense abre al alza, lo que indica que, a pesar de las importantes caídas de las últimas dos semanas, los inversores tienen grandes esperanzas puestas en los resultados del gigante de componentes e IA.

El Nasdaq 100 sube un 1,35% en la apertura. El mercado espera que Nvidia supere las previsiones por duodécimo trimestre consecutivo. Sin embargo, esto no sería suficiente, ya que en los últimos trimestres la empresa ha perdido en varias ocasiones un pequeño porcentaje de su enorme capitalización debido a que alguno de los indicadores no alcanzó las altas expectativas. No cabe duda de que si llega una decepción, desencadenará otra oleada de ventas masivas.

En el segmento de datos macroeconómicos se han publicado datos sobre la balanza comercial de EE. UU. El déficit comercial estadounidense disminuyó a 59.000 millones de dólares, frente a las expectativas de 61.000 millones y la lectura anterior de 78.000 millones. Se observa una reducción gradual pero significativa del déficit, dado el drástico aumento registrado al inicio del mandato de Donald Trump. Cabe esperar una mayor presión inflacionista debido al agotamiento de las reservas de materias primas almacenadas antes de la introducción de los aranceles. También se han publicado datos sobre las reservas de petróleo, que cayeron más de lo previsto (-3,43 frente a -1,9 esperado), mientras que las reservas de gasolina aumentaron inesperadamente.

Acciones destacadas dentro del Nasdaq 100

MP Materials (MP.US) - La compañía dedicada a la extracción y procesamiento de metales de tierras raras ha recibido una recomendación positiva de un banco de inversión. Las acciones de MP materials se disparan un 8,75%.

Unity Games (U.US) - El productor y distribuidor de software para la producción de videojuegos está colaborando con Epic Games, lo que ha impulsado el precio de sus acciones un 5,6%.

Alphabet (GOOGL.US) ha lanzado su último modelo de IA, Gemini 3 . El mercado y los analistas están muy impresionados con las capacidades del nuevo producto. Las acciones de Alphabet suben un 5,5%.

Constellation Energy Corp. (CEG.US) - La compañía energética sube un 5,3% tras recibir la aprobación y financiación del gobierno estadounidense para reactivar la central nuclear de Three Mile Island.

Nvidia (NVDA.US) - La compañía publica sus resultados tras el cierre de la sesión. Sus acciones suben un 2,75% en estos momentos.

