El Dax 40 retrocede un 1,5%

- Las bolsas europeas firman una nueva jornada de caídas.
- El Dax 40 retrocede un 1,45%, mientras que el Wig 20 de Polonia cae un 2,30%.
Las bolsas europeas amplían sus caídas por cuarta sesión consecutiva. Los inversores reducen su exposición al riesgo ante la publicación del informe de resultados de Nvidia y la llegada de datos macroeconómicos importantes de Estados Unidos. Los mayores descensos se observan en el Wig 20 de Polonia (-2,30%), seguido del FTSE MIB italiano (-1,8%). Por su parte, el Dax 40 baja un 1,45%.
Mapa de calor
Entre los sectores más débiles del índice alemán se encuentran la sanidad, los bienes de consumo y las finanzas. Por el momento, ningún sector registra subidas.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 está poniendo a prueba un importante nivel de soporte por encima de los 23.250 puntos. Este es el límite inferior del canal de consolidación en el que el índice ha estado cotizando desde abril de este año.
¿Cómo invertir en el Dax 40?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
