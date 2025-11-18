El Dax 40 retrocede un 1,5%

Las bolsas europeas amplían sus caídas por cuarta sesión consecutiva. Los inversores reducen su exposición al riesgo ante la publicación del informe de resultados de Nvidia y la llegada de datos macroeconómicos importantes de Estados Unidos. Los mayores descensos se observan en el Wig 20 de Polonia (-2,30%), seguido del FTSE MIB italiano (-1,8%). Por su parte, el Dax 40 baja un 1,45%.

Mapa de calor

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Entre los sectores más débiles del índice alemán se encuentran la sanidad, los bienes de consumo y las finanzas. Por el momento, ningún sector registra subidas.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 está poniendo a prueba un importante nivel de soporte por encima de los 23.250 puntos. Este es el límite inferior del canal de consolidación en el que el índice ha estado cotizando desde abril de este año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?

