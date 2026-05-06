El informe de Axios sobre un posible acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán ha sacudido los mercados financieros. El Nasdaq 100 aceleró sus ganancias ante la perspectiva de una desescalada geopolítica en Oriente Medio. El sentimiento mejoró de inmediato en todo el mercado, con los inversores interpretando la noticia como una señal de reducción del riesgo global.

Según Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses y dos fuentes adicionales, la Casa Blanca considera que está cerca de cerrar un memorando de entendimiento de una página con Irán, que serviría como base para negociaciones más detalladas sobre el programa nuclear.

¿Qué dice el informe Axios?

Axios describe un escenario que, de confirmarse, sería el mayor avance diplomático desde el inicio de la guerra. Según el informe, Estados Unidos e Irán estarían a punto de firmar un acuerdo preliminar que podría poner fin formal al conflicto. Jared Kushner y Steve Witkoff estarían desempeñando un papel clave en las negociaciones, tanto directas como a través de intermediarios, e Irán presentaría sus respuestas a los puntos clave en las próximas 48 horas.

El memorando —de una página y 14 puntos— incluiría un moratorio iraní sobre el enriquecimiento de uranio de entre 12 y 20 años, según el resultado final de las negociaciones, el levantamiento gradual de sanciones estadounidenses y la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados en distintos países.

Uno de los puntos más sensibles es el Estrecho de Ormuz, por donde transita casi una quinta parte del petróleo mundial. Ambas partes habrían acordado una apertura gradual durante los 30 días de negociaciones sustantivas.

El elemento más sorprendente del informe es que Irán estaría dispuesto a exportar uranio altamente enriquecido fuera del país, incluso —según Axios— a Estados Unidos, algo que hasta hace poco era completamente inaceptable para Teherán.

Aun así, el documento está rodeado de gran incertidumbre, ya que muchas disposiciones solo entrarían en vigor tras un tratado final. Además, la cúpula iraní está internamente dividida. En este escenario, el secretario Rubio, aunque “cautelosamente optimista”, describió a algunos líderes iraníes como “locos”, reflejando la tensión que rodea las conversaciones.

Los futuros del Nasdaq 100 se disparan

El informe provocó subidas aceleradas en los futuros del Nasdaq 100, una mejora del sentimiento global y una caída de las primas de riesgo geopolítico, acompañada de una rotación hacia activos de riesgo Los inversores interpretan el movimiento como una señal de que la desescalada podría estar más cerca de lo que se pensaba hace apenas unos días.