¿Por qué caen con fuerza las acciones de Mapfre?

- Mapfre descuenta dividendo
- El jueves se pagarán 0,1104€ por acción
- La rentabilidad supera el 2,5%
- Mapfre descuenta dividendo
- El jueves se pagarán 0,1104€ por acción
- La rentabilidad supera el 2,5%
Las acciones de Mapfre corrigen con fuerza en los primeros compases de la sesión debido a un efecto que ya hemos comentado en más de una ocasión pero que en ocasiones pasa desapercibido: el descuento del dividendo.
Por esto corrigen las acciones de Mapfre
Las acciones de Mapfre cotizan hoy liderando el terreno negativo en el selectivo español. Este movimiento a la baja no responde a noticias corporativas desfavorables ni a un deterioro en las métricas de su negocio, sino al descuento del dividendo.
Como es habitual en los mercados financieros, el precio de la acción se ajusta a la baja de forma automática en la apertura en una cuantía equivalente al dividendo bruto que se va a repartir. Esto refleja que los inversores que compren las acciones a partir de hoy ya no tendrán derecho a percibir este pago inmediato. Ayer fue el último día para poseer las acciones de Mapfre y tener derecho al dividendo que se pagará este jueves 28 de mayo.
El pago es de 0,1104€ por acción, lo que a cierre de ayer representa una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,6%. Es decir, ahora mismo, con los descensos del 2,8%, la caída real sería de alrededor de un 0,2%.
Las acciones de Mapfre caen un 4,1% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Mapfre?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Mapfre (MAP.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Las acciones de Ferrari se hunden tras presentar Luce, su primer coche eléctrico
Dudas al comienzo de la sesión del Ibex 35
Calendario del día: Foco en la geopolítica
La bolsa hoy: Nuevas negociaciones en el estrecho de Ormuz
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.