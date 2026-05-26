¿Por qué caen con fuerza las acciones de Mapfre?

Las acciones de Mapfre corrigen con fuerza en los primeros compases de la sesión debido a un efecto que ya hemos comentado en más de una ocasión pero que en ocasiones pasa desapercibido: el descuento del dividendo.

Por esto corrigen las acciones de Mapfre

Las acciones de Mapfre cotizan hoy liderando el terreno negativo en el selectivo español. Este movimiento a la baja no responde a noticias corporativas desfavorables ni a un deterioro en las métricas de su negocio, sino al descuento del dividendo.

Como es habitual en los mercados financieros, el precio de la acción se ajusta a la baja de forma automática en la apertura en una cuantía equivalente al dividendo bruto que se va a repartir. Esto refleja que los inversores que compren las acciones a partir de hoy ya no tendrán derecho a percibir este pago inmediato. Ayer fue el último día para poseer las acciones de Mapfre y tener derecho al dividendo que se pagará este jueves 28 de mayo.

El pago es de 0,1104€ por acción, lo que a cierre de ayer representa una rentabilidad por dividendo de alrededor del 2,6%. Es decir, ahora mismo, con los descensos del 2,8%, la caída real sería de alrededor de un 0,2%.

Las acciones de Mapfre caen un 4,1% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Mapfre?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Mapfre (MAP.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.