El Nasdaq sube ligeramente tras las actas de la Fed de diciembre 🚩

Resumen de la reuni贸n de la Fed del 17-18 de diciembre Los miembros de la Fed indicaron que ser铆a apropiado reducir el ritmo de flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria. Los banqueros centrales se帽alaron que, si los datos se comportaban seg煤n lo esperado, ser铆a adecuado continuar movi茅ndose gradualmente hacia una postura m谩s neutral de pol铆tica.

Varios miembros de la Fed se帽alaron que hab铆an incorporado supuestos provisionales relacionados con posibles cambios en las pol铆ticas comerciales e inmigratorias en sus proyecciones.

La gran mayor铆a de los participantes consideraron adecuado reducir el rango objetivo en 25 puntos b谩sicos en la reuni贸n de diciembre.

Algunos participantes se帽alaron que ten铆a m茅rito mantener las tasas sin cambios en esa reuni贸n, citando el mayor riesgo de una inflaci贸n persistentemente elevada.

El personal de la Fed proyect贸 un crecimiento del PIB ligeramente m谩s bajo y una tasa de desempleo un poco m谩s alta que el pron贸stico base anterior, tras incorporar datos recientes y supuestos provisionales sobre posibles cambios en las pol铆ticas de la nueva administraci贸n.

Los participantes anticiparon que las condiciones del mercado laboral se mantendr铆an s贸lidas; se esperaba que la inflaci贸n siguiera acerc谩ndose al 2%, pero los efectos de posibles cambios en las pol铆ticas comerciales e inmigratorias suger铆an que este proceso podr铆a tardar m谩s de lo anticipado.

Un número de participantes indicó que habían incorporado supuestos provisionales relacionados con posibles cambios en las políticas comerciales e inmigratorias en sus proyecciones. La reacción en el Nasdaq100 no fue muy significativa; sin embargo, la primera reacción no fue positiva. Por otro lado, este movimiento no fue muy fuerte, por lo que se puede asumir que las actas de diciembre fueron un evento potencialmente "optimista" sin ninguna sorpresa importante para los mercados.

