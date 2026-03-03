Vigilancia masiva mediante reconocimiento facial, armas capaces de disparar sin intervención humana o sistemas militares que toman decisiones autónomas. Estas son solo algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que han encendido todas las alarmas en el debate sobre el uso militar de la tecnología.

En este contexto, se ha producido una inesperada batalla entre los dos gigantes de la IA, OpenAI y Anthropic, por un contrato millonario con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Lo sorprendente no es solo quién ha terminado firmando, sino cómo se ha firmado. La resolución del concurso ha desencadenado tensiones internas, choques éticos y una rivalidad empresarial sin precedentes.

¿Qué está pasando realmente entre la IA y el Pentágono?

Un contrato clave: del “no” ético de Anthropic al Pentágono al acuerdo improvisado de OpenAI

El origen del conflicto está en un contrato para desplegar modelos avanzados de IA dentro de las redes clasificadas del Pentágono, con aplicaciones que incluyen inteligencia militar, análisis de amenazas y operaciones estratégicas.

Anthropic fue la primera empresa en recibir la propuesta de 200 millones de inversión a cambio de aplicar su tecnología a actividades militares del pentágono, pero se negó frontalmente a participar en proyectos que pudieran derivar en:

Vigilancia masiva

Armas autónomas

Aplicaciones militares sin supervisión humana

Su rechazo abrió la puerta a OpenAI, que aceptó el acuerdo. Sin embargo, Sam Altman reconoció después que el pacto se cerró de forma algo precipitada, admitiendo que no se siguieron los estándares habituales de rigor.

Tras la polémica, OpenAI está modificando el contrato para incluir líneas rojas. Principalmente implementar la prohibición de usar sus modelos para vigilancia doméstica, limitar el acceso de agencias como la NSA y reforzar los principios éticos del acuerdo.

La admisión pública de Altman es inusual y refleja la enorme cantidad de críticas recibidas por parte los usuarios de la aplicación.

Claude, la IA de Anthropic se dispara en descargas y reputación

Mientras OpenAI intenta contener el daño reputacional, Anthropic está viviendo un momento de auge. Tras la disputa con el Pentágono, Claude se convirtió en la app más descargada del App Store, un salto enorme si tenemos en cuenta que en enero estaba fuera del top 100 y en febrero rondaba el top 20.

Los usuarios gratuitos crecieron más del 60% desde enero y los suscriptores de pago se han duplicado desde octubre. Incluso la caída temporal del servicio se interpretó como señal de demanda explosiva.

En la narrativa pública, Anthropic aparece como la empresa que defendió principios éticos frente a la presión militar, mientras OpenAI es vista como la que cedió.

La rivalidad entre OpenAI y Anthropic entra en territorio político y militar

La relación entre ambas compañías ya era tensa desde hace tiempo, pero este episodio la ha llevado a un nuevo nivel. Anthropic se ha posicionado como la alternativa más ética y segura, mientras que OpenAI ha sido criticada por ceder ante la presión militar.

La rivalidad ya no es solo tecnológica: ahora es reputacional, ética y política. Los puntos clave de esta escalada incluyen:

El veto del Pentágono a Anthropic tras negarse a colaborar

Comentarios negativos hacia Anthropic por parte de figuras políticas

OpenAI ocupando su lugar con un acuerdo polémico

Comparaciones constantes entre Sam Altman y Dario Amodei

Claude Code superando a Codex en adopción empresarial

La batalla ha pasado del mercado de consumo al terreno gubernamental, donde las implicaciones son mucho mayores. De hecho, el acuerdo con el Pentágono ha generado inquietud dentro de OpenAI, que ha convocado una reunión interna para abordar los temores sobre el uso militar de sus modelos y los riesgos reputacionales. En ella, además, se tratará la percepción de que la compañía está sacrificando principios y sobre las comparaciones constantes con Anthropic.

La IA militar se acelera: un mercado que ya no se puede ignorar

El contexto político explica parte de la presión. El Pentágono está acelerando la adopción de IA avanzada para competir con China y modernizar su infraestructura militar.

El gasto en IA del Departamento de Defensa ha pasado de 178 millones en 2016 a más de 1.200 millones previstos para 2025, multiplicándose casi por siete en menos de una década.

En este escenario, empresas como OpenAI y Anthropic están siendo empujadas a posicionarse en un terreno éticamente delicado, donde cada decisión tiene implicaciones globales. El conflicto entre ambas firmas y el Pentágono marca un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial. Por primera vez, los grandes modelos se encuentran en el centro de un debate que mezcla innovación, ética, poder militar y rivalidad empresarial.

La pregunta que queda abierta es si la IA del futuro estará guiada por principios éticos o por intereses estratégicos. La respuesta dependerá de cómo evolucione esta batalla entre Silicon Valley y el Pentágono en los próximos meses.