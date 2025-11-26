El Nikkei 225 recupera un 2%

Los selectivos de Asia-Pacífico cotizan al alza. Los índices chinos suben entre un 0,3% y un 0,8% mientras el Nikkei 225 rebota un 1,9%.
Política monetaria
El RBNZ ha recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, con un mensaje claramente agresivo, ya que el banco anunció el fin del ciclo de flexibilización. Se espera que el OCR se mantenga cerca del 2,25% hasta principios de 2026 y luego suba al 2,65% a finales de 2027.
El dólar australiano sube tras otra aceleración de la inflación en Australia. El IPC aumentó un 3,8% interanual en octubre (frente al 3,6% previsto), el mayor aumento en 10 meses y la cuarta aceleración consecutiva desde junio. La probabilidad de nuevos recortes de tipos por parte del RBA es ahora mínima.
Otros mercados
La divisa con mejor rendimiento es el dólar neozelandés tras la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). El USD/JPY sube un 0,15% a pesar de la depreciación del dólar, y el NZD/USD sube un 1,15%. Por su parte, el oro repunta medio punto hasta los 4.150 dólares por onza.
Persisten las tensiones en torno a Taiwán. China ha acusado a Japón y al Partido Popular Democrático (PDP) de Taiwán de "provocaciones" en el estrecho de Taiwán, advirtiendo contra la interferencia externa. Taiwán se prepara para un posible conflicto militar en 2027.
El Ibex 35 mantiene la cautela en una jornada de bajo volumen
Resumen de la semana: Inicio del Rally de Navidad
Lecturas del IPC alemán
El Dax 40 cae ligeramente antes de la publicación del IPC alemán
