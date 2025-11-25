El Nasdaq 100 retrocede hasta los 22.800 puntos

El Nasdaq 100 cotiza con tono bajista (-0,25%) debido a las dudas sobre el sector de semiconductores, con AMD, Nvidia y TSMC cayendo tras conocerse que Meta Platforms ha elegido los chips TPU AI de Google para una implementación futura en lugar de las unidades de Nvidia. El mercado está comenzando a descontar un riesgo real de deterioro del dominio entre los gigantes de los semiconductores.

Los inversores también siguen atentos a los informes macroeconómicos pendientes en EE. UU. para evaluar si el optimismo en torno a un posible recorte de tipos de la Reserva Federal puede mantenerse. El dólar estadounidense cotiza a la baja lastrado por un IPP que estuvo por debajo de los pronósticos. De igual forma, la confianza del consumidor del índice Conference Board mostró una debilidad inesperada.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente : Plataforma de XTB

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Symbotic sube un 34,5% tras emitir un pronóstico de ingresos para el primer trimestre que superó las estimaciones.

Amentum Holdings sube un 21% tras publicar ingresos ajustados del cuarto trimestre que crecieron un 10% interanual y superaron las expectativas.

Zoom Video Communications sube un 12,5% después de que sus resultados del tercer trimestre superaran las expectativas. La compañía también elevó su pronóstico para todo el año.

Spotify sube un 0,9% después de que el Financial Times informara que la compañía planea aumentar los precios de las suscripciones en EE. UU. en el primer trimestre del próximo año.

Alphabet sube un 0,6%, acercándose a una valoración de mercado de 4 billones de dólares.

Nvidia baja un 4,6% tras los informes de que Meta Platforms está en conversaciones para invertir miles de millones de dólares en los chips de IA de Google, lo que sugiere que el líder de las búsquedas está ganando terreno frente al acelerador de IA más rentable del mercado.

Alibaba Group baja un 2,1% tras informar de un crecimiento mejor de lo esperado en su segmento clave de la nube, lo que pone de relieve la creciente demanda de potencia informática durante el auge de la IA en China.

Cotización de Alphabet

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.