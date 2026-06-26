SoftBank lidera las caídas con un desplome del 12,53% debido a los rumores de retraso en la salida a bolsa de OpenAI

El IPC de Tokio repunta al 1,7% interanual y adelanta las expectativas de la próxima subida de tipos del Banco de Japón a octubre

Las acciones de Tokio cerraron a la baja el viernes, impulsadas por una fuerte recogida de beneficios en los sectores de tecnología y comunicaciones. Los futuros del Nikkei 225 descienden actualmente un 1,7%, cayendo por debajo de la media móvil exponencial de 10 días en medio de un estancamiento del optimismo en torno a la IA.

El Nikkei 225 pierde sus máximos

Tras alcanzar máximos históricos, los futuros del Nikkei 225 han retrocedido con fuerza, rompiendo por debajo de la línea corta de la EMA amarilla. El índice está probando actualmente un nivel clave de resistencia histórica convertida en soporte alrededor de los 69.800 puntos. Aunque la tendencia alcista diaria más amplia se mantiene intacta (respaldada por la línea larga ascendente de la EMA púrpura), el impulso a corto plazo ha cambiado a bajista. Si no logra mantener la zona de los 69.800 puntos, podría abrirse la puerta a una corrección extendida hacia el área de los 67.200 puntos.

Fuente: xStation5

¿Qué está impactando en el Nikkei 225 hoy?

El sentimiento en toda Asia ha ido empeorando a medida que los inversores institucionales retiran capital de los centros dependientes de las exportaciones, motivado por los crecientes temores sobre una brecha de valoración tecnológica insostenible entre el gasto masivo en infraestructura de IA y los rezagados ingresos a corto plazo.

En este escenario, el repunte de la inflación en Tokio adelanta las apuestas de subidas de tipos del BoJ. En concreto, el IPC general de Tokio de junio ha subido más rápido de lo esperado hasta el 1,7% interanual, mientras que el indicador subyacente (que excluye los alimentos frescos y la energía) se aceleró hasta el 1,9%, señalando presiones sobre los precios y crecientes efectos de segunda ronda del petróleo. Junto con la retórica cada vez más restrictiva del gobernador Ueda, los pronósticos para la próxima subida de tipos de interés del Banco de Japón se trasladaron de diciembre a octubre.

A medida que el aumento de los rendimientos de los bonos presiona las valoraciones de la renta variable, las acciones globales están perdiendo atractivo rápidamente en medio de un panorama macroeconómico altamente volátil. Esta presión se ve amplificada por el creciente agotamiento y el escepticismo estructural que rodea a la rentabilidad a corto plazo del sector de la inteligencia artificial.

El peso pesado del mercado SoftBank Group se desplomó un 12,53% ante la posibilidad de que OpenAI posponga su salida a bolsa (IPO), mientras que otros actores destacados del sector de chips como Kioxia Holdings y Taiyo Yuden cayeron un 11,24% y un 10,84%, respectivamente, reflejando la debilidad regional generalizada en los valores de hardware relacionados con la IA.

A pesar de las pérdidas registradas por el Nikkei 225, la amplitud del mercado se mantiene en positivo a pesar de la fuerte caída del índice, ya que las acciones al alza superaron en realidad a las bajistas por 1.785 frente a 1.730 en la Bolsa de Valores de Tokio. Valores defensivos como Kao Corp repuntaron un 4,85%, junto con ganancias en Haseko y Olympus, mientras que el índice de volatilidad del Nikkei 225 se enfrió significativamente, cayendo un 22,47% hasta los 30,77 puntos.