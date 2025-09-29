El nuevo plan báltico impulsa las acciones de Rheinmetall

Las acciones de Rheinmetall cotizan en positivo tras el nuevo anuncio de expansión en Europa del Este. l grupo alemán continúa consolidando alianzas estratégicas orientadas a incrementar su capacidad de producción y asegurar el suministro de munición y equipamiento militar en distintos países europeos. Estas perspectivas, apoyadas en una demanda sostenida y en contratos de largo plazo, fortalecen la valoración de la empresa y respaldan la tendencia alcista de sus acciones.

La nueva estrategia de expansión impulsa a las acciones de Rheinmetall

Rheinmetall ha reforzado su estrategia de expansión en Europa del Este con la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno de Letonia para construir una planta de munición de 155 milímetros. El acuerdo contempla la creación de una empresa conjunta entre Rheinmetall, que controlará el 51%, y la estatal Latvian State Defence Corporation, con el 49%. El proyecto, valorado en 275 millones de euros, prevé el inicio de las obras en la primavera de 2026 y la entrada en operación en torno a un año más tarde.

La futura instalación contará con líneas de forjado y llenado de proyectiles y tendrá la capacidad de producir decenas de miles de municiones al año. Además de reforzar la autonomía militar letona, se espera que la planta suministre a socios aliados y que integre a proveedores nacionales dentro de la cadena de valor. Con este movimiento, Letonia consolida un paso más en la búsqueda de mayor resiliencia en defensa, mientras que Rheinmetall profundiza su presencia en el flanco oriental de la OTAN, después de que a finales de 2024 se le encargara una instalación similar en Lituania.

Además, algunos gobiernos como el alemán, han reforzado su apuesta por priorizar adquisiciones a empresas comunitarias, reduciendo la dependencia de suministros estadounidenses y acelerando la integración industrial. La política de “Buy European” se ha consolidado como respuesta a las tensiones geopolíticas y como medida de apoyo a un sector que se enfrenta a un ciclo expansivo sin precedentes. Así pues, la decisión de Berlín de orientar más de 80.000 millones de euros en adquisiciones a proveedores europeos confirma esta tendencia.

No obstante, la competencia con fabricantes estadounidenses sigue siendo intensa, con gigantes como Lockheed Martin intentando posicionar sistemas avanzados de defensa antimisiles en Europa. Sin embargo, los Estados de la región parecen inclinarse cada vez más por reforzar su soberanía tecnológica, apostando por proveedores locales siempre que sea posible. Esta dinámica favorece a Rheinmetall, cuya expansión en Letonia y Lituania no solo responde a necesidades nacionales, sino que se enmarca en una estrategia europea que busca articular una industria de defensa propia e integrada.

Las acciones de Rheinmetall avanzan un 1,8% en la sesión de hoy y un 231% en el acumulado del año.

Fuente: Plataforma de XTB