El optimismo impulsa al Nasdaq 100

Los índices estadounidenses abren al alza hoy, con el Nasdaq 100 repuntando tras los sólidos resultados de TSMC (TSM.US), el gigante taiwanés de chips de IA, han impulsado las acciones tecnológicas y puesto en marcha el optimismo del mercado.

Movimientos en el Nasdaq 100 y empresas relacionadas

Los movimientos en el sector de los semiconductores son particularmente llamativos, desde la europea ASML hasta empresas estadounidenses como Nvidia, AMD, Lam Research y KLA Corp (KLAC.US). KLA está experimentando un impresionante despunte de aproximadamente el 8% tras la mejora de la calificación de Wells Fargo, impulsada por la hoja de ruta de 2 nm y el ciclo de computación de alto rendimiento (HPC).

Fuente: xStation5

Las acciones de semiconductores y el sector financiero impulsan las subidas de hoy en la renta variable.

Fuente: xStation5

Otras noticias de compañías