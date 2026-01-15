El optimismo impulsa al Nasdaq 100

- El Nasdaq 100 repunta tras los grandes resultados de TSMC
- El gigane taiwanés ha impulsado las acciones tecnológicas
- El Nasdaq 100 repunta tras los grandes resultados de TSMC
- El gigane taiwanés ha impulsado las acciones tecnológicas
Los índices estadounidenses abren al alza hoy, con el Nasdaq 100 repuntando tras los sólidos resultados de TSMC (TSM.US), el gigante taiwanés de chips de IA, han impulsado las acciones tecnológicas y puesto en marcha el optimismo del mercado.
Movimientos en el Nasdaq 100 y empresas relacionadas
Los movimientos en el sector de los semiconductores son particularmente llamativos, desde la europea ASML hasta empresas estadounidenses como Nvidia, AMD, Lam Research y KLA Corp (KLAC.US). KLA está experimentando un impresionante despunte de aproximadamente el 8% tras la mejora de la calificación de Wells Fargo, impulsada por la hoja de ruta de 2 nm y el ciclo de computación de alto rendimiento (HPC).
Las acciones de semiconductores y el sector financiero impulsan las subidas de hoy en la renta variable.
Otras noticias de compañías
- Amplitude (AMPL) sube un 5,7% después de que Morgan Stanley elevara la calificación de la empresa de software de igual ponderación a sobreponderar.
- Applied Materials (AMAT) sube un 2,1% después de que Barclays también elevara la calificación de la acción de igual ponderación a sobreponderar. La empresa también se beneficia de un contexto de mayor demanda después de que TSMC estableciera un objetivo de inversión de capital más ambicioso para 2026, lo que el mercado interpreta como una señal de una sólida demanda de chips relacionados con la IA.
- Las empresas de equipos de chips suben con fuerza en la apertura del mercado en EE. UU.: Lam Research (LRCX) +8,2% y Teradyne (TER) +4,1%. El contexto es similar: el objetivo de gasto de TSMC para 2026 superó las expectativas, lo que los inversores interpretan como confianza en la perdurabilidad del auge de la IA.
- Clearway Energy (CWEN) sube un 7,5% tras anunciar un paquete de acuerdos de compra de energía (PPA) con Google por 1,17 GW en Misuri, Texas y Virginia Occidental.
- Coinbase (COIN) cae un 1,1% después de que el Comité Bancario del Senado de EE. UU. pospusiera un debate sobre la estructura del mercado de criptomonedas, mientras que Coinbase retiró su apoyo a un proyecto de ley sobre límites a las recompensas de las stablecoins.
- Disc Medicine (IRON) cae un 7,1% tras informes de que la FDA retrasó la revisión de un tratamiento experimental para un trastorno sanguíneo poco común que formaba parte de un programa acelerado de cupones (según Reuters).
- Goldman Sachs (GS) sube un 2,3% tras su informe trimestral: los ingresos por operaciones y FICC del 4T superaron la estimación promedio de los analistas.
- Millicom (TIGO) sube un 3% después de que UBS elevara la recomendación de la acción de neutral a comprar, citando una valoración atractiva y los posibles beneficios de la consolidación, que podrían impulsar el crecimiento y la rentabilidad en efectivo.
- Morgan Stanley (MS) cae un 1% a pesar de registrar ingresos de gestión patrimonial del 4T por encima del consenso; los inversores parecen haber tenido una visión más fría de otras partes del informe.
- Penumbra (PEN) sube un 13% después de que Boston Scientific acordara adquirir la compañía en una operación de efectivo y acciones, valorándola en alrededor de 14.500 millones de dólares.
- Samsara (IOT) sube un 2,6% en la sesión previa a la apertura del mercado después de que BNP Paribas elevara la recomendación de la acción de neutral a "superar el rendimiento", lo que indica una mayor demanda.
- Sandisk (SNDK) sube un 4,1% después de que Benchmark elevara su precio objetivo de 260 a 450 dólares. Los analistas señalan que, incluso tras el fuerte repunte, la situación se mantiene y se sustenta en varios pilares sólidos.
- Southwest Gas Holdings (SWX) sube un 1,4% después de que Citi elevara su recomendación de neutral a comprar, citando una aceleración en el crecimiento del BPA.
- Talen Energy (TLN) sube un 11% tras firmar acuerdos para la compra de tres centrales eléctricas de gas con Energy Capital Partners por 3.450 millones de dólares. El acuerdo aumenta su cartera de capacidad de generación en aproximadamente 2,6 GW.
Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
Tres mercados a observar la próxima semana (16.01.2026)
El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?
Las ganancias de bancos y fondos respaldan las valoraciones
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.