El oro alcanza sus máximos históricos

El oro vuelve a superar sus máximos históricos cerca de tocar el nivel clave de los 3.000 dólares la onza, ante el incremento de la tensión geopolítica y los datos económicos publicados. Donald Trump vuelve a ser protagonista y ha vuelto a amenazar esta tarde con nuevos aranceles del 200% al vino, el champán y otras bebidas alcohólicas procedentes de Francia y otros lugares de la Unión Europea, en lo que ha sido la última prueba de la guerra comercial. El presidente dijo el jueves en una publicación en las redes sociales que seguiría adelante con los aranceles de importación si Bruselas sigue adelante con un impuesto a las exportaciones de whisky estadounidense, una medida destinada a tomar represalias contra los aranceles de acero y aluminio. Esta incertidumbre global está provocando que los inversores transfieran parte de sus inversiones en activos de riesgo hacia activos refugio como es el caso del oro. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Respecto a los datos publicados esta tarde, el la inflación mayorista en EEUU se estancó en febrero, tras un aumento revisado del 0,6 % en enero. El índice se vio afectado por una caída del 1% en los márgenes comerciales, lo que añade unas pistas sobre las consecuencias que pudiera tener la guerra comercial en las empresas americanas. Con la confianza de los consumidores débil y muchas personas que ya han adelantado compras de bienes, la demanda podría ser muy débil a finales de este año, lo que obligará a los minoristas a aceptar márgenes más reducidos. La caída en la rentabilidad de los bonos es otro factor a tener cuenta dado que el oro a diferencia de los títulos de deuda no paga intereses por lo que al bajar su rentabilidad el oro gana atractivo.







