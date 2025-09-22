🔝El oro alcanza un nuevo máximo histórico

Gold gains over 1% today, setting a new record at $3,728 per ounce.

El día del primer recorte de tipos de interés de la Reserva Federal este año, el oro alcanzó inicialmente nuevos máximos históricos, superando los 3.700 dólares. Sin embargo, debido a las interpretaciones contradictorias de la decisión, el oro experimentó una corrección durante las sesiones del miércoles y el jueves. El viernes, al aclararse el sentimiento del mercado, los inversores reanudaron la compra de oro, y hoy el precio del metal ha subido otro 1%, alcanzando un nuevo máximo histórico.

La confianza del mercado en que la Fed implementará dos recortes de tipos más este año es actualmente el principal factor impulsor. Podemos esperar que los miembros de la FED ofrezcan mayor claridad sobre la política monetaria en sus intervenciones a lo largo de la semana. Hoy escucharemos a John Williams, figura clave de la Fed que, como director de la sucursal de Nueva York, es miembro permanente con derecho a voto del FOMC. Además, Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin y Adriana Miran también intervendrán. Mañana será sin duda un día más significativo, ya que escucharemos de nuevo a Jerome Powell, junto con Raphael Bostic. El jueves también será importante para los discursos, con las intervenciones de John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan y Mary Daly. El viernes, conoceremos la medida de inflación preferida por la Fed: la inflación PCE. Se espera que la lectura general se acelere al 2,7%, mientras que el PCE subyacente se mantendrá en el 2,9%.

En general podemos decir que la incertidumbre del mercado ante la posible subida de la inflación debido a los estímulos monetarios y fiscales, está generando las últimas alzas en el precio del oro.

Algo que también puede estar influyendo es la inestabilidad política generada por las políticas adoptadas por Donald Trump, particularmente respecto a la inmigración y las visas H-1B, que pueden afectar a los márgenes de las empresas y subir los costes.

Las expectativas de recortes de tipos de interés para septiembre del próximo año han aumentado considerablemente, pero actualmente no se ajustan a los altos precios del oro. Sin embargo, una situación similar ocurrió en mayo y junio, y aun así el oro se revalorizó. Fuente:Bloomberg Finance LP

Fuente: Xstation