🔝El oro alcanza un nuevo máximo histórico

Gold gains over 1% today, setting a new record at $3,728 per ounce.
El día del primer recorte de tipos de interés de la Reserva Federal este año, el oro alcanzó inicialmente nuevos máximos históricos, superando los 3.700 dólares. Sin embargo, debido a las interpretaciones contradictorias de la decisión, el oro experimentó una corrección durante las sesiones del miércoles y el jueves. El viernes, al aclararse el sentimiento del mercado, los inversores reanudaron la compra de oro, y hoy el precio del metal ha subido otro 1%, alcanzando un nuevo máximo histórico.
La confianza del mercado en que la Fed implementará dos recortes de tipos más este año es actualmente el principal factor impulsor. Podemos esperar que los miembros de la FED ofrezcan mayor claridad sobre la política monetaria en sus intervenciones a lo largo de la semana. Hoy escucharemos a John Williams, figura clave de la Fed que, como director de la sucursal de Nueva York, es miembro permanente con derecho a voto del FOMC. Además, Alberto Musalem, Mark Hammack, Tom Barkin y Adriana Miran también intervendrán. Mañana será sin duda un día más significativo, ya que escucharemos de nuevo a Jerome Powell, junto con Raphael Bostic. El jueves también será importante para los discursos, con las intervenciones de John Williams, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan y Mary Daly. El viernes, conoceremos la medida de inflación preferida por la Fed: la inflación PCE. Se espera que la lectura general se acelere al 2,7%, mientras que el PCE subyacente se mantendrá en el 2,9%.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
En general podemos decir que la incertidumbre del mercado ante la posible subida de la inflación debido a los estímulos monetarios y fiscales, está generando las últimas alzas en el precio del oro.
Algo que también puede estar influyendo es la inestabilidad política generada por las políticas adoptadas por Donald Trump, particularmente respecto a la inmigración y las visas H-1B, que pueden afectar a los márgenes de las empresas y subir los costes.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.