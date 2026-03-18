Conclusiones clave El precio del oro cae por debajo de los 4.900 dólares mientras crecen las preocupaciones sobre el conflicto en Oriente Medio.

El metal precioso acumula un descenso de más del 12% desde su máximo histórico.

El precio del oro ha caído un 2,5% por debajo del nivel de 4.900 dólares, marcando un descenso de más del 12% desde el máximo histórico alcanzado en enero. La caída se ha acelerado durante la sesión de hoy, impulsada por nuevas preocupaciones sobre la situación en Oriente Medio tras los ataques a instalaciones industriales en Asaluyeh. Esta región es crucial para la producción del yacimiento South Pars, el mayor depósito de gas natural del mundo, que Irán comparte con Catar. El ataque desencadenó un fuerte y brusco repunte del dólares, que recientemente ha mostrado una clara correlación inversa con el oro y las acciones estadounidenses. Gráfico del oro Fuente: xStation

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