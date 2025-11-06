El oro recupera los 4.000 dólares

- El precio del oro supera los 4.000 dólares por el aumento de la incertidumbre en EE. UU.
- El precio del oro supera los 4.000 dólares por el aumento de la incertidumbre en EE. UU.
El precio del oro ha superado nuevamente los 4.000 dólares por onza, alcanzando sus máximos de la semana. Este aumento de precio se produce por la creciente incertidumbre en torno a la economía estadounidense. Si bien los recientes informes de ADP e ISM indicaron datos sólidos, el informe Challenger de hoy mostró un aumento significativo en el número de despidos en Estados Unidos. Estos recortes de empleo parecen ser consecuencia de la revolución de la IA, en lugar de estar vinculados únicamente al reciente cierre del gobierno.
El precio del oro repunta
Actualmente, sigue habiendo una reducción neta en las tenencias de oro por parte de los fondos cotizados en bolsa (ETFs). Sin embargo, el repunte observado en las últimas horas puede ser el inicio del regreso de la demanda del mercado. El último pronóstico de UBS sugiere que el oro debería alcanzar un nivel de al menos 4.200 dólares en el corto plazo. Si la turbulencia geopolítica persiste, el precio del oro podría llegar a los 4.700 dólares por onza el próximo año. En contraste, un pronóstico de Morgan Stanley a finales de octubre indicaba que el precio del oro alcanzaría los 4.500 dólares por onza a mediados del próximo año.
El oro se encuentra actualmente dentro de una formación triangular, pero a la vez parece haber finalizado la secuencia de mínimos y máximos decrecientes. Normalmente, una formación triangular tras una caída tan pronunciada podría sugerir una ruptura a la baja y la continuación de la tendencia bajista. A nivel técnico, el oro cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%. Si el activo refugio logra recuperar la última línea de tendencia alcista y el nivel de retroceso del 23,6%, la reciente corrección podría considerarse finalizada.
Cotización del oro
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
El Ibex 35 pierde los 15.900 puntos
El S&P 500 cierra la semana en rojo
El Ibex 35 cae un 0,6% y se detiene en los 16.000 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.