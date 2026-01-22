- El precio del oro vuelve a marcar máximos históricos
El precio del oro vuelve a marcar máximos históricos. En un contexto de fuertes movimientos en los rendimientos de los bonos, valoraciones cada vez más exigentes en bolsa y nuevas tensiones comerciales impulsadas por los aranceles del presidente Trump, la reacción del mercado ha sido clara y unánime: comprar oro.
Apenas tres meses después de superar el hasta hace poco impensable nivel de los 4.000 dólares por onza, el metal precioso ya roza los 5.000 dólares, reforzando su papel como refugio en un entorno de creciente incertidumbre.
En este vídeo te explicamos qué está impulsando esta subida, hasta dónde podría llegar el precio del oro y las principales formas de invertir en él.
