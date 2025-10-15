- El oro continúa subiendo por encima de los 4.200 dólares por onza, impulsado por las expectativas de un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal.
- El oro continúa subiendo por encima de los 4.200 dólares por onza, impulsado por las expectativas de un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal.
- La plata ha superado los 52 dólares por onza, prolongando su fuerte impulso alcista.
- El mercado laboral estadounidense muestra crecientes signos de debilidad.
- Los funcionarios de la Reserva Federal están señalando la posibilidad de recortes de los tipos de interés en el futuro cercano.
Los metales preciosos, incluido el oro, suben con fuerza hoy, prolongando el repunte actual. El oro supera los 4.200 dólares, recuperándose con relativa rapidez tras una breve corrección que puso a prueba el nivel de 4.100 dólares. Actualmente, los niveles de soporte clave son 4.100 y 4.160 dólares por onza, según la evolución del precio. En octubre, se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en otros 25 puntos básicos. La disponibilidad de metales en el mercado de Londres sigue siendo limitada, mientras que la demanda al contado es muy fuerte.
Las claves de las subidas del oro
Los inversores siguen convencidos del uso de los metales preciosos como una cobertura contra la devaluación de la moneda y las consecuencias del creciente déficit presupuestario, un fenómeno conocido como "debasement trade".
- En el caso de la plata, el mercado también se ha visto afectado por una restricción de liquidez en Londres, lo que ha impulsado al alza los precios de referencia, que ahora superan los futuros de Nueva York. La diferencia entre ambos mercados es de aproximadamente 1 dólar por onza, mientras que el coste anualizado de los préstamos de plata (mensual) se situó en aproximadamente el 17% el martes, ambos niveles históricamente elevados.
- Los operadores también esperan los resultados de la llamada investigación de la Sección 232 del gobierno estadounidense sobre minerales críticos, que incluye la plata, el platino y el paladio. Esta investigación ha suscitado la preocupación de que estos metales puedan estar sujetos a nuevos aranceles, a pesar de que fueron exentos oficialmente en abril.
Los cuatro principales metales preciosos han registrado ganancias impresionantes este año, que oscilan entre el 60% y el 82%, convirtiéndose en los líderes del repunte del mercado de materias primas. Los principales impulsores del aumento del precio del oro incluyen las compras de los bancos centrales, la creciente exposición de los inversores a los ETF y los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
La demanda al contado de los denominados activos refugio se ha visto impulsada además por:
-
la escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China
-
la preocupación por la independencia de la Reserva Federal,
-
el riesgo de otro cierre del gobierno estadounidense.
Un importante motor del repunte sigue siendo la compra agresiva de oro por parte de los bancos centrales, que están adquiriendo grandes volúmenes del metal ante el debilitamiento del dólar estadounidense y la caída de los rendimientos de los bonos. La preocupación por el aumento de la deuda, la reducción de los tipos de interés de la Fed y el BCE, y los riesgos geopolíticos están impulsando a los inversores a considerar el oro como una reserva de valor fiable. La Fed decidirá sobre los tipos de interés el 29 de octubre y es probable que los recorte en 25 puntos básicos, como también insinúan los recientes comentarios de Susan Collins, funcionaria de la Reserva Federal.
El oro ha experimentado algunas correcciones menores, pero la tendencia alcista que comenzó a principios de octubre sigue siendo dominante.
El rendimiento del oro a lo largo del tiempo
Históricamente, octubre no ha sido particularmente favorable para los precios del oro. Sin embargo, en 2022, el precio del metal subió más de un 8%. Hasta ahora, desde el 1 de octubre, el oro ha subido alrededor de un 9%, pasando de 3.850 dólares a su nivel actual por onza.
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance
