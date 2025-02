🟡⏫El oro sube un 1,5%

Cambio de tendencia en el oro El precio del oro ha sufrido p茅rdidas significativas desde finales de octubre, agravadas por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os han aumentado considerablemente, acerc谩ndose al 4,5%. El d贸lar estadounidense tambi茅n se ha fortalecido, y el par EUR/USD ya toca el 1,05. El precio del oro rebota El oro est谩 repuntando hoy, a pesar de la persistencia de la fortaleza del d贸lar y el aumento de los rendimientos. A nivel mundial, hay informes de una mayor demanda de oro en la India, especialmente durante la temporada de bodas. Por el contrario, la demanda china de joyas se ha contra铆do a un ritmo de dos d铆gitos desde que comenz贸 el a帽o. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Desde las elecciones estadounidenses, la ca铆da del oro se ha limitado al 5%. Hist贸ricamente, las correcciones posteriores a las elecciones estadounidenses en los precios del oro suelen durar entre 20 y 30 sesiones. Los 煤ltimos datos de posicionamiento contin煤an mostrando una reducci贸n de las posiciones largas netas, alcanzando su nivel m谩s bajo desde el verano. El repunte del 1,5% que experimenta hoy el oro forma parte de una tendencia m谩s amplia de los metales preciosos. El activo refugio por excelencia rebota desde un nivel de soporte clave formado por el retroceso de Fibonacci del 50% de la 煤ltima gran onda ascendente y la media m贸vil de 100 periodos. La estacionalidad sugiere que la tendencia bajista puede estar llegando a su fin a finales de noviembre. Sin embargo, la resistencia en torno a los 2.600 d贸lares y una posici贸n por debajo de la l铆nea de tendencia ascendente establecida tras los m铆nimos de este a帽o siguen limitando las subidas. 聽 驴C贸mo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podr谩s invertir en petr贸leo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitir谩n replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (d贸lares) o el IGLN.UK (euro). Adem谩s podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la miner铆a de oro. Entre ellos podr铆an destacar el GDX.US (d贸lares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 聽

