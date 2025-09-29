🏆 El oro vuelve a romper máximos debido al posible cierre de gobierno en EEUU

El oro vuelve a subir esta madrugada, consolidando niveles por encima de los 3.800 dólares la onza impulsado ​​por un dólar más débil ante un posible cierre del gobierno estadounidense.

El oro ha subido concretamente un 1,4%, alcanzando un máximo histórico de 3.812,05 dólares la onza, eclipsando el pico alcanzado el martes pasado, tras seis semanas consecutivas de subidas. La plata subió hasta un 2,4%, mientras que el platino y el paladio también experimentaron un fuerte repunte, impulsados ​​por la persistente rigidez del mercado y las entradas de capital en fondos cotizados respaldados por estos metales.

Posible cierre de gobierno en EEUU

Hasta ahora, los mercados han ignorado cualquier amenaza de un posible cierre gubernamental el 1 de octubre, aunque ese riesgo aumenta día a día. Los mercados apuestan a una probabilidad del 77% de que se declare un cierre del gobierno por falta de un acuerdo sobre su financiación antes del 31 de diciembre, mientras que la probabilidad de un cierre tan pronto como el 1 de octubre se sitúa en el 63%.

El mayor impacto en los mercados financieros de un cierre de gobierno es la suspensión de los datos económicos publicados por el gobierno. En el caso actual, no se publicarían datos económicos a partir del miércoles por la mañana, lo que incluiría el informe de la tasa de desempleo, o las nóminas no agrícolas de septiembre. Un cierre del gobierno importa por muchas cosas no relacionadas con los mercados financieros, pero su impacto inicial en los precios de los acciones debería ser insignificante .Aunque todo dependería de su duración. El cierre del gobierno más largo fue de 35 días, de diciembre de 2018 a enero de 2019, en la primera etapa de Donald Trump.

El dólar baja debido a la incertidumbre política, antes de la reunión prevista entre los principales líderes del Congreso estadounidense y el presidente Donald Trump de hoy lunes, un día antes de que expiren los fondos federales si no se llega a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos a corto plazo.

Comportamiento del oro

Este nuevo catalizador del oro se suma a la devaluación continuada del dólar, debido a los estímulos monetarios y fiscales, las expectativas de inflación, los ataques de Trump a la independencia de la FED, y el crecimiento de la demanda por parte de los bancos centrales liderados por China.

El oro se ha disparado un 45% este año. Los precios se encaminan a cerrar su tercer trimestre consecutivo de subidas, con las tenencias en ETFs respaldados por lingotes en su nivel más alto desde 2022.