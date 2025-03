El oro y la plata firman máximos

El oro sigue en alza y es uno de los activos con mejor rendimiento este año. Desde principios de año, ha ganado más del 15%. El oro no solo supera los 3.000 dólares, sino que también alcanza los 3.020 dólares por onza. Así, solo la plata y el café registran mayores rendimientos en el mercado de materias primas en lo que llevamos de año. ¿Cuánto puede seguir aumentando el precio del oro? Según Heraeus, empresa dedicada a metales preciosos, la demanda de oro de los bancos centrales en enero cayó un 60% interanual, hasta los 18,5 millones de toneladas, la compra mensual más baja desde enero de 2021. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Macquarie Group indica que prevé posibilidades de que el precio del oro alcance los 3.500 dólares por onza en el segundo trimestre de este año. Marcus Garvey, por otro lado, prevé un precio promedio de 3.150 dólares por onza para los tres primeros trimestres. Goldman Sachs prevé un precio de 3.100 USD para finales de año, mientras que ANZ prevé un precio de 3.100 USD en 3 meses y de 3.200 USD en 6 meses. En este escenario, Bolivia pretende aumentar las compras de oro para sus reservas este año. Por el contrario, Bank of America indica que el mayor comprador del banco central el año pasado, el Banco Nacional de Polonia, podría reducir significativamente sus compras este año, ya que se acerca al 20% de participación del oro en sus reservas, mientras que el BofA indica que el Banco Nacional de Polonia podría comprar otras 50 toneladas de oro este año. En enero, se informó que el Banco Nacional de Polonia compró 3,1 toneladas de oro. El oro es la tercera materia prima con mejor rendimiento este año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Uno de los factores de crecimiento del mercado del oro es la mayor actividad de los fondos ETF, que, con pequeñas pausas, han estado comprando oro este año. Fuente: Bloomberg Finance LP La plata, disparada Aunque el oro está marcando un gran inicio de año, dentro del mercado de materias primas hay otro material precioso que se está desmarcando: la plata. El precio de la plata ha superado al del valor refugio en lo que llevamos de 2025, y podría seguir aumentando de cara a los próximos meses. The Silver Institute ha afirmado que el mercado de plata podría firmar su quinto año consecutivo en déficit. La demanda de plata en 2025 se mantendrá, según estimaciones, en torno a 1.2 mil millones de onzas, una cifra semejante a la de 2024, ya que, pese a que se espera que crezca la demanda industrial y en el ámbito de la inversión, se prevé que la demanda en joyería y artículos hechos con plata se reduzca. Por el contrario, se calcula que la oferta de plata aumentará un 3% hasta alcanzar los 1,05 billones de onzas, la cifra máxima en once años. Este crecimiento vendrá de la mano del aumento del 2% en la producción minera, que alcanzará los 844 millones de onzas, y del incremento del 5% en la recuperación de plata. Actualmente, el precio de la plata cotiza por encima de los 34 USD por onza, su valor más alto desde octubre de 2024. Sin embargo, el precio alcanzó la semana pasada su nivel más elevado desde 2012. En este escenario, estamos viendo un significativo incremento en las posiciones netas de plata, aunque se mantienen lejos de los niveles de sobrecompra excesiva. Además, AZN ha señalado que el ratio de oro a plata en los niveles de 90 se encuentra en sus máximos históricos y pronostica un precio de entre 34 y 36 dólares por onza a corto plazo. De cara a futuro, se prevén más incrementos en el precio de la plata, ya que se espera que los aranceles del 25% a Canadá y México de Estados Unidos, que importa el 70% de su plata de estos dos países, se mantengan. El número de posiciones a largo plazo está creciendo, mientras que las posiciones a corto plazo decrecen. Podemos observar ciertas señales de sobrecompra, aunque aún se mantienen lejos de alcanzar un número extremadamente alto de posiciones largas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El radio de oro a plata se encuentra en los niveles de 90 y roza sus máximos históricos (excluyendo 2020). Esto significa que aún queda potencial para los precios de la plata. Asumiendo un precio de 3.000 dólares por onza para el oro y un descenso del ratio a los niveles de 80, el precio de la plata podría alcanzar los 37,5 euros por onza. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB En términos de cambio de precios, la plata presenta su mejor rendimiento en 5 años, pero su precio aún puede crecer hasta un 50-60% en el año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB





