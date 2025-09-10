📈 El paladio se dispara casi un 4%

Incremento en el precio 🚀

El paladio se revaloriza hoy un 3,9%. En los últimos días, los precios del metal cotizan al alza, en línea con la tendencia general del mercado de metales preciosos. En lo que va de semana, los precios de los contratos de paladio aumentan por encima del 6%, ya que los inversores están cada vez más interesados ​​en invertir en activos considerados seguros, lo que también impulsa el alza de los precios del oro, la plata y el platino.

El aumento del valor de los metales preciosos está fuertemente influenciado por las expectativas moderadas del mercado respecto a las próximas bajadas de tipos de interés en EE. UU. y el aumento global de la deuda en las principales economías. Además de los factores monetarios, la clave de los aumentos actuales es el riesgo de nuevas sanciones impuestas a Rusia, país responsable de casi la mitad de la producción mundial de este metal. La preocupación por el acceso restringido al paladio ruso está aumentando la presión de la oferta, lo que en consecuencia impulsa los precios al alza en los mercados globales. Si se implementan restricciones geopolíticas, la escasez podría convertirse en una realidad, lo que podría extender la actual tendencia alcista.

La situación actual del mercado indica una creciente tensión entre el aumento de la demanda y las limitaciones de la oferta. La industria automotriz, principal consumidora del paladio utilizado en catalizadores, podría enfrentarse a un aumento de los costes de producción, lo que a largo plazo se traducirá en el precio de los vehículos nuevos. Para los inversores, esto significa una mayor volatilidad de los precios, pero también posibles oportunidades de ganancias a corto plazo. En la perspectiva a medio y largo plazo, la clave será si los productores encuentran fuentes alternativas de materia prima o empiezan a sustituir el paladio por metales más baratos, como el platino.

Precio del paladio

Fuente : Plataforma de XTB

Los precios del paladio han regresado recientemente al canal alcista de mediano plazo, corrigiendo la reciente subida a su máximo histórico del mes anterior. Cabe destacar la clara formación del patrón de cabeza y hombros, que podría ser una inversión de tendencia. Para que esta formación se materialice, el precio debe romper la base de la formación y la zona de soporte en torno a los 1.050 dólares. La materialización de la formación podría permitir la prueba de los niveles de 980 y 890 dólares, donde se encuentran los soportes y niveles de Fibonacci más cercanos. Sin embargo, si la formación se rompe y los compradores toman la iniciativa, la dirección será una prueba de resistencia en los máximos locales de 1.200 dólares, donde también se encuentra el nivel de Fibonacci 23.