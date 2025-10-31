⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses

- El principal factor es el fortalecimiento del dólar estadounidense (USD) debido a la menor probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre (de aproximadamente el 90% al 60%).
- El principal factor es el fortalecimiento del dólar estadounidense (USD) debido a la menor probabilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre (de aproximadamente el 90% al 60%).
- Hay indicios de que el BCE podría retomar los recortes a principios del próximo año.
- El par EUR/USD ha caído a su nivel más bajo desde principios de agosto y se dirige hacia 1,1500.
El dólar se prepara para un cierre positivo no solo esta semana, sino también este mes. El par EUR/USD rompe hoy los mínimos locales de mediados de mes y se dirige hacia el nivel de 1,1500 ante la disminución de las probabilidades de recortes de tipos de interés en Estados Unidos. El dólar se fortalece hoy frente a todas las divisas del G10.
La probabilidad de un recorte de tipos en EE. UU. ha disminuido de alrededor del 90% antes de la última decisión de la Reserva Federal a un nivel cercano al 60%. Si los datos de la próxima semana, como los índices ISM o el informe ADP, resultan positivos, podrían aumentar la confianza de la Reserva Federal en el estado de la economía estadounidense y conducir a un mayor fortalecimiento del dólar. Además, hay indicios de que el Comité de Presupuesto de Emergencia (EBC) podría mostrarse flexible en el futuro cercano, lo que podría significar que los tipos de interés disminuyan el próximo año.
Las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal han disminuido. El mercado ahora prevé una bajada de los tipos de interés hasta alrededor del 3,0% para finales de este ciclo, considerando el tipo efectivo (3,25% como límite superior). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
El par EUR/USD cae hoy por debajo del nivel de 1,1530, rompiendo el soporte de mediados de mes. Hace apenas tres sesiones, el par se encontraba más cerca del nivel de 1,17, pero actualmente parece que el nivel de 1,1500 está a su alcance. Fuente: xStation5
