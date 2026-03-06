Más allá de la gran superioridad de Estados Unidos e Israel sobre Irán en términos militares, en este tipo de conflictos también hay otras variables que pueden tener repercusiones poco visibles para el público pero que tienen igualmente una gran eficacia. Hablamos de la baza financiera. En el conflicto de Oriente Medio, esta nueva posibilidad podría acabar con la guerra. ¿Cuál es la clave?

El control financiero para acabar la guerra

Históricamente, en los conflictos militares se han utilizado diferentes bazas para influir al máximo en traer la victoria para casa. En ese sentido, en la segunda guerra mundial los alemanes trataron de provocar inflación en los países Aliados. Los Nazis llevaron a cabo programas como la Operación Bernhard, que consistía en falsificar billetes de libras esterlinas para inundar el Reino Unido y causar inflación. Normalmente en las guerras la inflación sale a relucir, por lo que esto buscaba influir aún más en el proceso y hacer colapsar la economía británica. Es decir, el arma financiera siempre se ha usado, pero es menos visible o notoria para la población que las bombas y misiles.

Irán podría haberse precipitado

Ya sabemos que Irán ha lanzado misiles y drones a países de su alrededor que se consideran aliados de Estados Unidos. Pues bien, podrían haberse precipitado. Uno de los países a los que ha atacado es Emiratos Árabes Unidos (se estima que más de 1.000 misiles y drones), donde resulta que muchas empresas iraníes se ubican para ser empresas pantalla con las que operar internacionalmente. Estas empresas han permitido a Teherán vender petróleo y tanto financiar programas armamentísticos como grupos aliados en la región.

Ahora, esto podría acabarse. Según informa Wall Street Journal, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están considerando congelar miles de millones de dólares en activos iraníes que se encuentran en el país. De llevarse a cabo, esta medida podría cortar una de las vías económicas más importantes de Teherán. Esto limitaría significativamente el acceso de Irán a divisas y redes comerciales internacionales, justo cuando su economía doméstica, ya golpeada por la inflación, se ve afectada por un conflicto militar.

Las autoridades emiratíes estudian varias medidas, desde congelar activos de empresas fachada hasta un control financiero más estricto sobre casas de cambio que permiten transferir dinero fuera del sistema bancario formal. Entre los objetivos principales estarían cuentas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC). En cualquier caso, la congelación de activos casaría perfectamente con las intenciones de Emiratos Árabes de seguir mejorando sus relaciones internacionales. En otras ocasiones se le ha acusado de no tener un buen filtro contra el lavado de dinero, por lo que esta ocasión puede ser perfecta para lavar su imagen, contestar a los ataques a su propio territorio y ayudar a acabar con un conflicto que perjudica a toda la zona.

El golpe definitivo

La economía iraní ya enfrentaba problemas, por lo que estas sanciones podrían ser definitivas. Un ejemplo de ello es la inflación que experimenta el país y que suele ser un motivo de destrucción interna. En ese sentido, los precios de los alimentos ya habían subido más de un 70% interanual en el pasado mes de diciembre y el rial iraní (su moneda) se ha depreciado más de un 90% frente al dólar desde comienzos del 2025 hasta ahora. Si a esto le sumamos la obvia presión militar, el conflicto podría durar poco más de unas semanas.

Aunque la baza financiera y económica se pase por alto, hoy día sigue siendo una de las variables clave para ganar una guerra.