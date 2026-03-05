🚨La amenaza de Putin a Europa: ¿adiós al gas?

En mitad de las tensiones en Oriente Medio, Putin intenta sacar rédito e incluso podría beneficiarse de la situación. El líder ruso ha planteado la posibilidad de cortar de golpe el suministro de gas ruso a Europa antes de lo previsto. ¿Qué está ocurriendo?

Putin podría golpear Europa con el gas

Putin ha planteado la posibilidad de que Rusia pare de golpe las exportaciones de gas a Europa. La razón sería aprovechar la creciente demanda de países como China e India, especialmente tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha alterado el mercado energético. Recordemos que China es dependiente energéticamente de otros países y el bloqueo le pone en serios aprietos. De hecho, alrededor del 50% de las exportaciones de China pasan por el estrecho de Ormuz, por lo que ese déficit tiene que cubrirlo con otros suministros. Por otro lado, esto podría servirle a Rusia como alternativa ante la futura prohibición europea de comprar gas ruso, prevista para completarse entre 2026 y 2027. El punto que Putin usa es que podría ser más rentables desviar ya las ventas a otros países como China y dado que ya se tenía previsto acabar con las venta a Europa, no supondría ni mucho menos un deterioro de las relaciones, que ya están bastante rotas.

Aunque la dependencia europea del gas ruso se ha reducido mucho, la UE todavía recibe alrededor del 13% de su gas de Rusia, tanto por gasoductos como en forma de gas natural licuado (GNL). Un corte repentino complicaría los planes europeos de abandonar ese suministro de forma paulatina y podría generar tensiones en un mercado ya alterado por el conflicto en Oriente Medio, donde una gran parte del gas mundial está afectada. De hecho, se estima que al igual que con el crudo, alrededor del 20% de la demanda de gas pasa por dicha zona. Europa es otro continente con grandes necesidades energéticas y muy poca autonomía. Aunque se pretende una reversión, con mayores inversiones en energía, se trata de un problema que no tiene solución en el corto plazo.

Por tanto, vemos de nuevo como Putin intenta aprovechar una oportunidad para alargar la guerra y golpear a Europa. Es probable que se use como palanca de negociación y no se realice dicho corte, pero pone entre las cuerdas a la UE.