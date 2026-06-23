Los datos preliminares del PMI de la eurozona para junio mostraron un panorama mixto pero netamente positivo. El índice compuesto se situó en 49,5, superando la previsión de 49,2 y mejorando desde el 48,5 anterior, impulsado por el buen dato del sector servicios (48,9 frente al 48,6 estimado), a pesar de que las manufacturas cayeron ligeramente a 51,3 desde 51,6. El bloque se mantiene justo por debajo del umbral de expansión, pero la tendencia avanza en la dirección correcta.

El PMI de Francia sorprende

Francia fue la gran sorpresa positiva. El sector manufacturero volvió a entrar en terreno de expansión al situarse en 50,7 (frente al 50,1 estimado), los servicios repuntaron hasta 47,4 desde un nivel muy deprimido de 44,3, y el índice compuesto saltó a 47,6 frente a la previsión de 46,0. Aunque el panorama general sigue siendo de contracción, el ritmo de mejora es llamativo.

Alemania aportó la nota decepcionante. El sector manufacturero se mantuvo plano exactamente en 50,0 (frente al 50,2 estimado), pero los servicios se desplomaron hasta 46,8 frente a la previsión de 49,0, arrastrando el índice compuesto hasta 48,0, muy por debajo del consenso de 49,7 e incluso deteriorándose frente al 48,8 del mes pasado. El parón de los servicios es la principal preocupación, ya que sugiere que la demanda interna en la mayor economía de Europa sigue bajo presión y complica cualquier perspectiva de un giro a corto plazo por parte del BCE.

En conclusión: el dato superior a lo esperado en la eurozona es real pero frágil, ya que se apoya en la recuperación de Francia mientras el sector servicios de Alemania enciende las alarmas. La divergencia interna entre las dos mayores economías de la eurozona se está ampliando, manteniendo el trasfondo macroeconómico en una situación delicada.

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