El par USD-CNH sube 4 décimas

El USD-CNH había caído desde sus máximos después ver que el presidente Donald Trump no mencionara a China al discutir los próximos planes de política arancelaria. Hoy, sin embargo, el par sube 4 décimas pese a que con las expectativas de aranceles extremos, podríamos esperar una reversión de la tendencia de la moneda china. La reciente conversación "amistosa" entre Trump y el líder chino Xi Jinping, junto con la ausencia de propuestas arancelarias específicas sobre los productos chinos, ha generado una apreciación del yuan del 1%. Además, la divisa está respaldada por los últimos datos macroeconómicos y una emisión récord de 60.000 millones de yuanes en cupones a seis meses por parte del Banco Popular de China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del USD-CNH Actualmente, el USD-CNH se negocia por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 30 días y del límite inferior del reciente canal ascendente. Un cambio de tendencia dependerá principalmente de las decisiones de la administración Trump con respecto a la política arancelaria hacia China. Cualquier resultado por debajo de las expectativas del mercado favorecerá al yuan. Una confirmación técnica de una nueva dirección sería el rebote del tipo de cambio desde la EMA de 30 días. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.