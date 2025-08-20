El pesimismo domina los mercados

Al abrir Wall Street, se observó un claro rechazo a los activos de riesgo, impulsado por la creciente preocupación de que las conversaciones de paz en Ucrania no arrojen resultados concretos y se prolonguen durante meses en lugar de semanas.

Para aumentar la incertidumbre, los inversores también esperan la publicación de las actas del FOMC, aunque su impacto podría ser limitado antes del esperado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes. Crece la especulación de que Powell utilizará el discurso para moderar las expectativas del mercado sobre inminentes recortes de tipos de interés. Por otra parte, el último intento de Donald Trump de forzar otra dimisión en la Fed, citando recientes acusaciones contra la miembro de la junta Lisa Cook, se considera un intento de ejercer mayor influencia sobre el banco central.

Aspectos destacados del mercado

El Nasdaq 100 cayó más de un 1,5 %. Esta reciente caída refleja el retroceso observado a finales de julio y principios de agosto. Una caída por debajo del nivel de 23 000 puntos podría desencadenar la mayor corrección desde marzo.





Fuente: Xstation

El oro ganó más de un 0,7%, recuperándose de su nivel más bajo desde el 1 de agosto. La creciente incertidumbre del mercado está impulsando una vez más a los inversores hacia activos de refugio seguro.

Fuente: XStation

Bitcoin está experimentando su mayor corrección desde agosto. Una ruptura por debajo del nivel de $112,000 podría provocar un descenso hacia el siguiente soporte clave en $107,000, un nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la última ola y los picos locales de finales de 2024 y principios de 2025.



Fuente: XStation