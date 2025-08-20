El pesimismo domina los mercados

Al abrir Wall Street, se observó un claro rechazo a los activos de riesgo, impulsado por la creciente preocupación de que las conversaciones de paz en Ucrania no arrojen resultados concretos y se prolonguen durante meses en lugar de semanas.
Para aumentar la incertidumbre, los inversores también esperan la publicación de las actas del FOMC, aunque su impacto podría ser limitado antes del esperado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes. Crece la especulación de que Powell utilizará el discurso para moderar las expectativas del mercado sobre inminentes recortes de tipos de interés. Por otra parte, el último intento de Donald Trump de forzar otra dimisión en la Fed, citando recientes acusaciones contra la miembro de la junta Lisa Cook, se considera un intento de ejercer mayor influencia sobre el banco central.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Aspectos destacados del mercado
El Nasdaq 100 cayó más de un 1,5 %. Esta reciente caída refleja el retroceso observado a finales de julio y principios de agosto. Una caída por debajo del nivel de 23 000 puntos podría desencadenar la mayor corrección desde marzo.
Fuente: Xstation
El oro ganó más de un 0,7%, recuperándose de su nivel más bajo desde el 1 de agosto. La creciente incertidumbre del mercado está impulsando una vez más a los inversores hacia activos de refugio seguro.
Fuente: XStation
Bitcoin está experimentando su mayor corrección desde agosto. Una ruptura por debajo del nivel de $112,000 podría provocar un descenso hacia el siguiente soporte clave en $107,000, un nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38.2% de la última ola y los picos locales de finales de 2024 y principios de 2025.
Fuente: XStation
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.