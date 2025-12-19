El acuerdo impulsa las acciones de Oracle tras semanas de volatilidad , reforzando su papel como socio clave en la nube y en la seguridad de la plataforma en pleno escrutinio regulatorio.

Oracle lidera la nueva empresa conjunta de TikTok en EE. UU. , que contará con mayoría de capital estadounidense y controlará datos, algoritmos y moderación de contenidos, a la espera de la aprobación de China.

TikTok y Oracle han llegado a un acuerdo para crear una empresa conjunta en Estados Unidos controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses, en un movimiento clave para separar sus operaciones del grupo chino ByteDance y cumplir con las exigencias de seguridad nacional de Washington. La operación está liderada por Oracle e incluye también a Silver Lake y MGX, vinculada al fondo soberano de Abu Dabi, todavía está, pendiente aún del visto bueno de las autoridades chinas

La nueva entidad operará como una compañía independiente, con control sobre la protección de datos, la moderación de contenidos y la seguridad de los algoritmos en Estados Unidos, y contará con un consejo de administración de siete miembros con mayoría estadounidense. Según los términos del acuerdo, Oracle, Silver Lake y MGX tomarán cada uno un 15% del capital, mientras que ByteDance conservará cerca del 20%.

Impacto en las acciones de Oracle

El anuncio del acuerdo entre Oracle y TikTok ha tenido un impacto inmediato en el mercado. De hecho, las acciones de Oracle llegaron a subir en torno al 8% tras conocerse la creación de la empresa conjunta, en un claro contraste con el comportamiento reciente del valor

En los días previos, la acción había sufrido caídas tras informaciones sobre dificultades en la financiación de centros de datos para inteligencia artificial y el aumento del apalancamiento del grupo, con una deuda que supera los 110.000 millones de dólares y un flujo de caja libre negativo en los últimos trimestres

El acuerdo con TikTok refuerza el papel de Oracle como proveedor estratégico de infraestructuras en la nube y custodio de datos sensibles, un área que el mercado percibe como una vía para generar ingresos más estables y de mayor margen fuera del negocio puramente ligado a la inteligencia artificial. No obstante, el plan sigue rodeado de escepticismo político y regulatorio, especialmente por el grado de control que ByteDance pueda mantener sobre los algoritmos, considerados el activo clave de la plataforma.

Las acciones de Oracle acumulan una subida de más del 15% en lo que llevamos de 2025.