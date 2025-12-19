Invertir marca la diferencia : mientras el dinero parado pierde fuerza, activos como la bolsa, el oro o incluso bitcoin han permitido preservar —y en muchos casos multiplicar— el valor del premio.

La inflación castiga al dinero quieto : mantener el premio en efectivo implica una pérdida real de valor que afecta incluso a decisiones vitales como formar una familia.

El Gordo ya no compra lo mismo : con los mismos 400.000 euros hoy se adquieren muchos menos metros de vivienda, menos coches y menos ocio que en 2020; el premio no ha cambiado, pero su poder adquisitivo sí.

Cada 22 de diciembre, millones de españoles miramos ilusionados los números de la Lotería de Navidad, esperando que un niño al que nunca olvidaremos cante el famoso Gordo. Es un día de esperanza, sueños y planes fantásticos: comprar una casa, un coche nuevo, viajar, ir a restaurantes y, quizá, incluso invertir.

El premio es el mismo desde hace muchos años: 400.000 euros. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace: ¿podemos comprar lo mismo con ese dinero que hace años? El número no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado —y mucho— es el valor de las cosas que puedes comprar con él. En este artículo analizamos cómo ha evolucionado el poder adquisitivo del Gordo de la Lotería de Navidad desde el año 2020. Y los resultados son sorprendentes.

La vivienda: la prueba más clara

Empezamos por un ejemplo que afecta a casi todos y que podría considerarse nuestra mayor emergencia nacional: la vivienda. El precio medio por metro cuadrado en Madrid ha subido de manera espectacular.Según el portal Idealista, el precio hoy ronda los 5.758 €/m² — un máximo histórico — mientras que hace cinco años se situaba en 3.589 €/m²

Si hacemos números con el premio del Gordo de la Lotería de Navidad de 400.000 euros:

En 2020

400.000 € / 3.589 € ≈ 111 m²



400.000 € / 3.589 € ≈ 111 m² En 2025

400.000 € / 5.758 € ≈ 69 m²

Con el mismo premio, hoy compras 42 metros cuadrados menos en Madrid.

Lo que antes podía ser un piso amplio para una familia, hoy se queda en un piso mucho más pequeño… o directamente fuera de muchas zonas.

Y la vivienda no es una excepción. Es solo el primer síntoma de cómo el poder adquisitivo del Gordo de la Lotería de Navidad se ha reducido.

Los coches: de muchos a pocos

La subida del precio de los coches nuevos ha sido otro golpe al poder adquisitivo. Hace pocos años podrías comprar varios coches nuevos con una parte significativa del Gordo. Hoy, sin embargo, el precio medio de un coche nuevo en España se ha más que duplicado respecto a principios de la década de 2020, en gran parte debido a la transición tecnológica, costes de producción más altos y escasez de componentes.

Precio medio coche nuevo en 2020: ~19.300 €



~19.300 € Precio medio coche nuevo ahora: ~40.500 €

Con 400.000 euros:

En 2020:

400.000 € / 19.300 € ≈ 20 coches nuevos



400.000 € / 19.300 € ≈ Ahora:

400.000 € / 40.500 € ≈ 9 coches nuevos

El mismo premio ha pasado de permitirte comprar 20 coches a menos de la mitad.

El dinero no ha cambiado; el mercado, sí.

Gastronomía de alto nivel: DiverXO como ejemplo

Antes de 2025, ir al que muchos consideran uno de los mejores restaurantes del mundo, DiverXO, costaba alrededor de 250 euros por persona por el menú degustación básico. Hoy, ese menú cuesta 450 euros.

Con 400.000 euros:

En 2020:

400.000 € / 250 € = 1.600 menús.



400.000 € / 250 € = Ahora:

400.000 € / 450 € ≈ 888 menús



Incluso en el ocio de alto nivel, el premio pierde fuerza: 712 experiencias menos con el mismo dinero.

Formar una familia: una comparación clave para evaluar el Gordo de la Lotería de Navidad

Según estimaciones recientes del portal Raisin, criar a un hijo en España desde su nacimiento hasta su emancipación puede costar alrededor de 335.837 euros, sumando vivienda, alimentación, educación, cuidados y otros gastos a lo largo de los años. Si retrocedemos algo más de dos décadas, el coste estimado era de 209.963 euros.

Traducido al premio del Gordo, la comparación es reveladora:

Antes, 400.000 euros permitían cubrir el coste de dos hijos.



Hoy, apenas alcanzan para cubrir el coste de uno.



Es decir, incluso decisiones vitales como formar una familia se ven directamente afectadas por la pérdida de poder adquisitivo del dinero cuando este no se gestiona o se protege frente a la inflación.

Cuando el premio se invierte: números exactos

Hasta ahora hemos visto cómo bienes y servicios han reducido el poder adquisitivo del premio de la Lotería de Navidad. Pero la historia cambia por completo cuando analizamos qué habría pasado si esos 400.000 euros se hubieran invertido en activos financieros.

Para simplificar la comparación, supondremos que euros y dólares tienen el mismo valor, de forma que podamos centrarnos únicamente en la evolución de los precios.

El mercado en su conjunto: el S&P 500

Más allá de casos concretos, conviene mirar qué ha pasado con el mercado en general. Para ello, el mejor termómetro es el S&P 500, el índice que agrupa a las 500 mayores empresas de Estados Unidos.

Nivel del S&P 500 en 2020: 3.709 puntos



Nivel del S&P 500 ahora: 6.775 puntos



Si en 2020 hubiéramos invertido los 400.000 euros del premio replicando el índice, hoy tendríamos 731.000 euros prácticamente un 83% más en cinco años.

No es una rentabilidad espectacular ni exenta de volatilidad, pero sí suficiente para batir claramente a la inflación y, sobre todo, para no perder poder adquisitivo frente a la subida de precios de la vivienda, los coches o el ocio.

A diferencia de los coches, las experiencias o la vivienda, invertir en el S&P 500 es sencillo, económico y accesible para casi cualquier ahorrador, ya que puede hacerse a través de fondos indexados o ETF con comisiones muy bajas y desde apenas 1 euro.

Acciones: el caso NVIDIA

Es una de las mayores empresas tecnológicas del mundo y uno de los pilares del desarrollo de chips gráficos y de inteligencia artificial. Aunque durante años fue conocida principalmente por sus tarjetas gráficas para videojuegos, en la última década Nvidia se ha convertido en una pieza clave para centros de datos, supercomputación y el auge de la IA. Su evolución en Bolsa refleja cómo algunas empresas pueden beneficiarse de grandes cambios tecnológicos a largo plazo.

En 2020, las acciones de NVIDIA cotizaban en torno a 13 dólares. Hoy, su precio ronda los 174 dólares.

Con los 400.000 euros del premio en 2020, se podrían haber comprado aproximadamente:

400.000 / 13 ≈ 30.769 acciones

Cinco años después, esas mismas acciones tendrían un valor de:

30.769 × 174 ≈ 5.354.000 euros

Es decir, el premio del Gordo de la Lotería de Navidad se habría multiplicado por más de trece veces. Mientras la vivienda, los coches o el ocio encarecen su acceso, el capital invertido en este caso ganaba poder adquisitivo de forma extraordinaria.

De hecho, si comparamos la situación que tendría un afortunado que ganase el premio de la Lotería en 2020 y dejase el dinero parado, y una persona que invirtiese en ese momento 32.000 euros en acciones de Nvidia, hoy su resultado sería el mismo: 400.000 euros.

Oro: proteger el valor en el tiempo

El oro ha sido históricamente uno de los principales refugios de valor. A diferencia del dinero, no puede imprimirse ni devaluarse por decisiones políticas, lo que lo convierte en una referencia clásica para proteger el patrimonio en periodos de inflación, crisis o incertidumbre económica. Por ello, muchos inversores recurren al oro no para hacerse ricos, sino para conservar poder adquisitivo con el paso del tiempo.

En 2020, la onza de oro cotizaba alrededor de 1.900 dólares. Hoy su precio supera los 4.300 dólares.

Con los 400.000 euros del premio en 2020, se habrían podido comprar:

400.000 / 1.900 ≈ 210 onzas de oro

A precios actuales, esas onzas tendrían un valor aproximado de:

210 × 4.332 ≈ 910.000 euros

Sin asumir grandes riesgos, el premio habría más que duplicado su valor, preservando e incluso aumentando su poder de compra frente a la subida generalizada de precios.

Bitcoin: el contraste más extremo

Bitcoin es la primera y más conocida criptomoneda, creada como una alternativa descentralizada al sistema financiero tradicional. Su oferta es limitada y no depende de bancos centrales, lo que ha llevado a muchos a verlo como una nueva forma de “oro digital”. Aunque su precio es muy volátil y no está exento de riesgos, su evolución en los últimos años lo ha convertido en uno de los activos más debatidos y analizados del mundo financiero.

En 2020, un bitcoin costaba aproximadamente 23.800 dólares. Hoy su precio ronda los 85.500 dólares.

Con 400.000 euros en 2020 se podrían haber adquirido:

400.000 / 23.800 ≈ 16,8 bitcoins

A precios actuales, ese mismo número de bitcoins tendría un valor cercano a:

16,8 × 85.500 ≈ 1.436.000 euros

En este caso, el premio del Gordo de la Lotería de Navidad se habría multiplicado por más de tres veces, mostrando hasta qué punto algunos activos han evolucionado en sentido opuesto al dinero en efectivo.

¿Es igual tener el Gordo de la Lotería de Navidad hoy que en 2020?

El premio del Gordo de la Lotería de Navidad sigue siendo el mismo. Pero en términos reales, no significa lo mismo hoy que en 2020.

Compras muchos menos metros cuadrados



Puedes permitirte menos coches y menos ocio



El dinero sin invertir pierde poder adquisitivo



Algunos activos han multiplicado su valor



El Gordo de la Lotería de Navidad no ha cambiado: lo que ha cambiado es el valor del dinero, la inflación y las decisiones que tomamos con él.

Porque ganar la lotería es cuestión de suerte. Pero conservar o perder el valor del premio es una cuestión económica.