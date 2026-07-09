El petróleo Brent repuntó tras la reciente escalada en Oriente Medio, pero a pesar de los ataques a instalaciones militares iraníes y la represalia de Teherán contra las bases estadounidenses en la región, el mercado petrolero se ha mantenido relativamente tranquilo. El contrato se ha recuperado más del 10% desde su mínimo reciente, pero el avance se estancó casi exactamente en el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de mayo de este año, alrededor de los 80,7 USD por barril. Desde una perspectiva técnica, este nivel podría desencadenar otro movimiento a la baja, con la zona de los 73-75 USD emergiendo como la próxima zona de soporte clave. Por otro lado, una ruptura alcista decisiva aumentaría la probabilidad de un movimiento hacia los 84-87 USD por barril, donde convergen la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) y el retroceso de Fibonacci del 38,2%.

Cotización del petróleo Brent

Fuente: xStation 5

El siguiente gráfico ilustra la estructura temporal de los futuros del petróleo crudo Brent, específicamente el diferencial entre el contrato de futuros del mes más cercano (C01) y un contrato a largo plazo (C013). El diferencial actual, de alrededor de 4,5 USD por barril, sugiere que, a pesar de una fuerte caída desde los máximos de este año, el mercado aún refleja una importante escasez de suministro a corto plazo.

La línea roja representa la diferencia de precio entre el contrato de futuros del mes más cercano y el contrato a largo plazo. El diferencial actual se sitúa en aproximadamente 4,49 USD por barril. Un diferencial positivo significa que el contrato del mes más cercano cotiza por encima del contrato a plazo, lo que indica un mercado en backwardation. Esto suele reflejar una escasez de suministro físico o una demanda excepcionalmente fuerte de petróleo crudo a corto plazo.

Cuanto mayor sea el diferencial, mayor será la prima que los operadores están dispuestos a pagar por la entrega inmediata. Esto explica los fuertes repuntes observados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, de nuevo, durante la escalada de tensiones geopolíticas con Irán en 2026.

Cuando el diferencial cae a cero o se vuelve negativo, el mercado entra en contango, lo que significa que los contratos a largo plazo cotizan por encima del contrato del mes más cercano. Esta estructura suele indicar una oferta abundante, inventarios elevados o expectativas de una menor demanda. Sin embargo, este no es el caso actualmente.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

El gráfico compara el rendimiento del crudo Brent ante los principales eventos geopolíticos, mostrando la rentabilidad desde 50 días antes hasta 200 días después de cada evento. Si bien algunos conflictos, como la Guerra del Golfo y la invasión rusa de Ucrania, provocaron repuntes prolongados del petróleo, muchos otros solo generaron aumentos temporales que se desvanecieron con el tiempo. El actual conflicto entre Israel e Irán ha producido hasta ahora un aumento moderado en comparación con anteriores crisis geopolíticas importantes. En promedio, los eventos geopolíticos solo han generado ganancias limitadas a largo plazo en los precios del petróleo, como lo ilustra la rentabilidad media relativamente plana. Esto sugiere que, a menos que las interrupciones en el suministro se prolonguen, el riesgo geopolítico por sí solo suele ser insuficiente para mantener un mercado alcista duradero en el petróleo crudo.