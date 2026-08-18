Los precios del petróleo caen tras los comentarios de Trump ⬇️ ¿Permitirá Teherán que EE. UU. tome el control del estrecho de Ormuz? 🚢

El presidente Donald Trump publicó una serie de contundentes declaraciones en Truth Social:

Sin negociaciones: "No se están llevando a cabo conversaciones con la República Islámica de Irán, ni hay ninguna prevista".

"No se están llevando a cabo conversaciones con la República Islámica de Irán, ni hay ninguna prevista". El bloqueo naval continúa: la operación de la Armada estadounidense dirigida contra los puertos iraníes sigue plenamente vigente.

la operación de la Armada estadounidense dirigida contra los puertos iraníes sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está "abierto": la vía marítima está operativa y las fuerzas estadounidenses han confirmado que todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas.

Los precios del petróleo crudo han caído ligeramente tras estos comentarios. La perspectiva de reabrir el estrecho de Ormuz y retirar las minas marinas sugiere que el flujo físico de crudo, que representa alrededor del 20% del suministro mundial, podría reanudarse.

Un cambio geopolítico en el equilibrio de poder

Las declaraciones de Trump confirman lo que Washington viene anunciando desde hace algún tiempo: Estados Unidos pretende ejercer un control unilateral de facto sobre el estrecho de Ormuz. En los últimos días, el presidente incluso ha sugerido tratar el estrecho como una zona sujeta a jurisdicción estadounidense. Se trata de una medida contundente destinada a privar a Teherán de su principal instrumento de negociación. Hasta ahora, la amenaza de cerrar este punto estratégico había sido la principal herramienta de presión energética de Irán.

¿Qué tiene que decir Irán al respecto? ¿Ajedrez o guerra asimétrica?

Para Teherán, perder el control sobre el tráfico a través del estrecho de Ormuz supone un golpe a su reputación y un revés estratégico. Aunque la armada iraní se encuentra a la defensiva, ya empieza a tomar forma una respuesta que tendrá un carácter asimétrico.

El mando militar iraní ya se pronunció sobre la apertura del estrecho, advirtiendo que los buques pueden atravesarlo libremente, pero que "una vez que hayan salido, podrían encontrarse con algunos agujeros en sus cascos".

Washington intenta demostrar que utilizará la fuerza militar para garantizar la libertad de navegación y paralizar la economía iraní mediante un bloqueo. Irán, por su parte, al no poder enfrentarse abiertamente a la Armada estadounidense, probablemente volverá a recurrir a tácticas de sabotaje, ataques con drones y guerra encubierta para demostrar al mundo que, sin el consentimiento de Teherán, ningún transporte de petróleo desde el golfo Pérsico es completamente seguro, lo que proyecta una sombra sobre la tendencia bajista de los precios del petróleo observada hoy.