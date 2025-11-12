El petróleo cae tras el informe mensual de la OPEP⛽📉

La OPEP, organización que reúne a los mayores productores de petróleo para controlar los precios, publicó su informe mensual, y tras su publicación, los precios del petróleo cayeron más del 1%.

Tendencias en el petróleo

La organización señala la continuidad de varias tendencias en la producción y el consumo de petróleo a nivel mundial.

La demanda de petróleo sigue creciendo, pero a un ritmo cada vez menor.

Se prevé que para finales de 2025 alcance los 105,1 millones de barriles diarios, y en 2026, un promedio de 106,5 millones de barriles diarios.

El crecimiento se observa principalmente en los países no pertenecientes a la OCDE, mientras que la demanda de petróleo en los países desarrollados se mantiene estable en 46 millones de barriles. En cuanto a la distribución por producto, el gas licuado de petróleo (GLP) lidera el crecimiento, seguido de la gasolina y los destilados ligeros. El diésel muestra un crecimiento moderado, y la demanda de destilados pesados ​​está disminuyendo en términos nominales.

En el mercado de futuros, el número de posiciones largas netas en petróleo WTI continúa disminuyendo y se mantiene en mínimos locales. Se observa un posicionamiento largo neto mucho mayor en petróleo Brent.

En cuanto a los precios de las distintas variedades de petróleo, las mayores pérdidas se registran en el crudo Zafario de Guinea y el crudo Ural de Rusia.

La OPEP se muestra optimista respecto a las previsiones de desarrollo económico mundial para 2026.

La organización prevé un crecimiento medio del 3,1%, con India y China a la cabeza. La OPEP también pronostica una mejora de la situación económica en Estados Unidos, una situación estable en Europa y una mayor desaceleración en Rusia.

El aspecto más importante del informe, en el contexto de la situación actual del mercado, es la oferta de petróleo. La OPEP señala un crecimiento significativo y estable de la producción petrolera en los países no pertenecientes a la OPEP. Estados Unidos lidera la clasificación, con un aumento medio de la producción de 22,07 millones de barriles de petróleo en 2025, lo que representa un incremento de aproximadamente 300.000 barriles.

Sin embargo, se prevé un ligero descenso de la producción en el cuarto trimestre de 2025. También se registran aumentos significativos en América Latina, principalmente en Brasil y Argentina.

Gráfico horario del petróleo Brent

Fuente: xStation5