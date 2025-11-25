🚨El petróleo cae un 2%

Según ABC News, que citó a una fuente anónima del gobierno estadounidense, la delegación ucraniana ha acordado con Estados Unidos los términos de un posible acuerdo de paz. El plan —revisado de 28 a 19 puntos— ya no incluye disposiciones sobre amnistía ni límites a las futuras fuerzas armadas de Ucrania. “Los ucranianos han acordado un acuerdo de paz”, declaró el funcionario estadounidense. “Aún quedan algunos detalles menores por ultimar, pero han llegado a un acuerdo de paz”, añadió.

Previamente, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, mantuvo conversaciones secretas con la delegación rusa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para discutir los cambios realizados al plan preliminar debatido en Ginebra el fin de semana pasado . Las conversaciones en Ginebra fueron dirigidas por un equipo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Driscoll.

Tanto Ucrania como Rusia confirmaron extraoficialmente la presencia de sus delegaciones en dichas reuniones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que el plan aún requiere mejoras, mientras que las autoridades rusas afirmaron no haber recibido información actualizada sobre lo discutido en Ginebra. La iniciativa diplomática de la administración Trump para reiniciar el proceso de negociación de paz surgió después de las discusiones entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance hace dos semanas, y la decisión de enviar al principal comandante militar fue vista com algo bueno por ambas partes del conflicto. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.