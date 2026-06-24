El petróleo cambia la narrativa de los mercados

Las caídas del petróleo continúan acelerándose a medida que el mercado descuenta una progresiva normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El Brent llegó a situarse cerca de los 75 dólares por barril, mientras que el WTI cayó por debajo de los 72 dólares, ampliando el desplome iniciado tras los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, cotizando en mínimos desde el pasado 3 de marzo.

La principal razón detrás del movimiento es el regreso de los petroleros a una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Según diversas fuentes del sector marítimo, cada vez más embarcaciones están atravesando el estrecho con sus sistemas de localización activados, una señal de que las navieras vuelven a confiar en la seguridad de la región. Además, la Organización Marítima Internacional ha confirmado haber recibido garantías de seguridad que han permitido la salida de cientos de buques del Golfo Pérsico.

La consecuencia es que el mercado ha cambiado rápidamente de narrativa. Mientras que hace apenas unas semanas los inversores descontaban un repunte de la inflación provocado por el encarecimiento del petróleo, ahora el foco vuelve a situarse sobre el crecimiento económico. Un barril más barato reduce los costes energéticos para consumidores y empresas, mejora las perspectivas de actividad y disminuye parte de las presiones inflacionistas que preocupaban a los bancos centrales.

El mercado elimina la prima de riesgo geopolítica

Durante los momentos más tensos del conflicto, gran parte del repunte del petróleo estuvo impulsado por el temor a interrupciones en el suministro mundial. Sin embargo, a medida que aumenta el número de barcos transitando por Ormuz y las exportaciones de la región recuperan niveles cercanos a los anteriores al conflicto, los inversores están eliminando rápidamente esa prima de riesgo geopolítica.

De hecho, algunos casas de análisis consideran que el mercado podría estar acercándose a una zona de estabilización próxima a los 75 dólares por barril, aunque todavía persisten dudas sobre la evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La oferta vuelve a dominar el mercado

Otro aspecto que refleja el cambio de sentimiento es la evolución de los diferenciales del Brent. La caída de las primas pagadas por los barriles físicos y el estrechamiento de los spreads entre contratos sugieren que el mercado comienza a percibir unas condiciones de oferta mucho más cómodas que hace apenas unas semanas.

Mientras tanto, la atención de los inversores empieza a desplazarse desde los riesgos geopolíticos hacia la evolución de la demanda global y las perspectivas económicas, en un contexto donde la caída del petróleo también está contribuyendo a aliviar las presiones inflacionistas y a mejorar las expectativas sobre los bancos centrales.