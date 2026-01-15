El precio del petróleo firma su mayor caída desde octubre

Los precios del petróleo bajan casi un 3% hoy después de que Donald Trump, según se informa, cancelara un ataque contra Irán en el último minuto y sugiriera que Estados Unidos podría abstenerse de lanzar un ataque. El crudo Brent está cayendo casi un 3% y ha bajado por debajo de los 64 dólares por barril, perdiendo parte del reciente repunte.

La desescalada geopolítica impacta en el precio del petróleo

Esta caída en el precio del petróleo refleja una disminución del riesgo geopolítico. Trump afirmó haber recibido información que indicaba que cesarían los asesinatos de manifestantes en Irán, lo que reduce la probabilidad de una rápida escalada militar.

Anteriormente, el mercado se había estado posicionando para una escalada. Había indicios de que los ataques estadounidenses podrían ser inminentes, e Irán cerró temporalmente su espacio aéreo. Los inversores han comenzado a reducir la prima de riesgo inherente a los precios del petróleo. Las recientes subidas del crudo se han debido principalmente a las tensiones relacionadas con Irán, los disturbios en Venezuela y las interrupciones en las exportaciones de Kazajistán a través del Mar Negro (drones, mantenimiento y condiciones meteorológicas adversas).

La ​​volatilidad del petróleo, además, también se ha visto amplificada por los flujos financieros en el mercado de opciones: la intensa actividad alcista en opciones ha intensificado las oscilaciones de precios en ambas direcciones. Otro factor bajista provino de Estados Unidos, ya que los datos de la EIA mostraron que los inventarios de crudo aumentaron más de lo esperado, lo que lastró aún más la confianza. El mercado también está considerando la dinámica de la oferta venezolana y el aumento de los inventarios de combustible en Estados Unidos, lo que limita el potencial alcista.

La caída del precio del petróleo encuentra soporte actualmente en la media móvil exponencial (EMA) de 200 períodos en el gráfico horario, alrededor de los 63,5 dólares por barril. El volumen de ventas ha dominado desde la noche anterior. Cabe destacar también que un escenario de strike aún es posible, aunque tan recientemente como ayer, el mercado lo consideraba casi inevitable.

Fuente: xStation5