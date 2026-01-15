Irán es clave para el sistema energético y financiero global no solo por su producción y reservas de petróleo y gas, sino por su control del Estrecho de Ormuz; cualquier aumento del riesgo allí eleva la prima geopolítica y puede impactar en petróleo, otras materias primas, divisas, bolsas y deuda a nivel mundial.

Las protestas en Irán tienen un origen económico profundo , marcado por inflación elevada, colapso del rial, sanciones y deterioro del nivel de vida; cuando esta presión afecta a bienes básicos, el riesgo deja de ser solo social y pasa a ser político y financiero, algo que los mercados anticipan rápidamente.

Las protestas en Irán son el resultado de una crisis económica acumulada que ha terminado por estallar. La combinación de inflación elevada, desplome de la moneda (el rial), sanciones internacionales y deterioro del nivel de vida ha llevado a amplias capas de la población a salir a la calle.

La fuerte depreciación del rial ha encarecido de forma drástica los bienes importados —alimentos, energía, medicamentos— mientras los salarios reales se han quedado muy atrás. A esto se suma un modelo económico muy condicionado por sanciones, baja inversión extranjera y un elevado peso del Estado y de entidades estatales en la economía.

Cuando una crisis económica se prolonga y empieza a afectar a bienes básicos, el riesgo deja de ser solo social y pasa a ser político y financiero, algo que los mercados globales tienden a anticipar con rapidez.

¿Por qué es importante Irán?

A pesar de las sanciones, Irán sigue siendo el cuarto mayor productor dentro de la OPEP, sólo por detrás de Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos.

Su relevancia se explica por tres factores clave:

Capacidad productiva : produce en torno a 3–3,5 millones de barriles diarios en condiciones normales, una cifra significativa a escala global.



: produce en torno a 3–3,5 millones de barriles diarios en condiciones normales, una cifra significativa a escala global. Reservas : cuenta con algunas de las mayores reservas probadas de petróleo y gas natural del mundo.



: cuenta con algunas de las mayores reservas probadas de petróleo y gas natural del mundo. Efecto geopolítico: cualquier interrupción —o amenaza de interrupción— en Irán no se queda en Irán, sino que se traslada al conjunto de Oriente Medio.



El verdadero peso de Irán en el mercado no está solo en lo que produce, sino en dónde está situado. Y ahí es donde el foco pasa del país al punto más crítico del comercio energético mundial.

El papel del Estrecho de Ormuz

La importancia de Irán se amplifica porque controla uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta: el Estrecho de Ormuz.

Este estrecho es la principal vía de salida del crudo de:

Arabia Saudí



Irak



Emiratos Árabes Unidos



Kuwait



Catar (especialmente para GNL)



Irán



Por Ormuz transita aproximadamente una cuarta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial. No existe una alternativa rápida ni suficiente para desviar esos flujos.

Esto convierte a Irán en algo más que un productor: es un potencial “interruptor” del sistema energético global. Aunque un cierre total del estrecho es poco probable, basta con amenazas creíbles, incidentes militares limitados, y un aumento del riesgo percibido para que los precios del petróleo reaccionen con fuerza. El mercado no espera a que el suministro se interrumpa: se mueve ante la probabilidad de que ocurra.

¿Qué impacto puede tener la crisis de Irán en otros activos financieros?

Aunque el petróleo es el primer canal de transmisión, no es el único. Una escalada en Irán puede afectar a múltiples activos:

Materias primas

Petróleo : subidas rápidas por prima de riesgo.



: subidas rápidas por prima de riesgo. Gas natural y GNL : impacto indirecto si se afecta el Golfo.



: impacto indirecto si se afecta el Golfo. Oro y plata: activo refugio clásico en crisis geopolíticas.



Divisas

Dólar estadounidense: suele fortalecerse por aversión al riesgo.



suele fortalecerse por aversión al riesgo. Monedas emergentes: presión vendedora incluso en países no relacionados directamente.



Renta variable

Bolsas globales: mayor volatilidad y correcciones.



mayor volatilidad y correcciones. Sector energético: comportamiento relativo mejor debido a la subida del barril.



comportamiento relativo mejor debido a la subida del barril. Sectores intensivos en energía: impacto negativo por costes.



Renta fija

Bonos de países desarrollados : flujos hacia refugio.



: flujos hacia refugio. Deuda emergente: ampliación de spreads por riesgo global.



En conjunto, Irán actúa como un multiplicador de incertidumbre, no como un riesgo aislado.