El precio del petróleo se acerca progresivamente a los 70 dólares por barril, un nivel que no alcanzaba desde el pasado mes de septiembre, impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.

El mandatario afirmó esta semana en redes sociales que los buques estadounidenses enviados a la región están preparados para cumplir su misión “con rapidez y violencia, si es necesario”, en caso de que Teherán no avance hacia un acuerdo nuclear. Estas declaraciones han elevado la inquietud de los mercados energéticos ante una posible escalada militar en Oriente Medio.

EE. UU. eleva la presión sobre Irán

Estados Unidos parece decidido a reforzar su presencia militar en la región. El portaaviones Abraham Lincoln, uno de los once con los que cuenta la Armada estadounidense, ha entrado en aguas de Oriente Medio tras una travesía de once días desde el mar de China Meridional. Su despliegue subraya el endurecimiento del tono de Washington frente a Irán, en un contexto de crecientes amenazas de intervención militar.

A bordo del Abraham Lincoln viajan decenas de aeronaves, entre ellas cazas F-18 y F-35, así como aviones de guerra electrónica EA-18 Growler. El grupo de ataque aporta además unos 5.000 soldados adicionales y tres destructores equipados con misiles Tomahawk y sistemas de defensa aérea. En total, Estados Unidos mantiene ya entre 30.000 y 40.000 efectivos en la región, junto con varios buques de guerra y baterías antiaéreas.

El riesgo geopolítico impulsa el precio del petróleo

La posibilidad de un ataque contra Irán ha incrementado la llamada prima geopolítica del crudo, que los analistas sitúan en torno a 3–4 dólares por barril. Un conflicto abierto podría poner en riesgo el flujo de petróleo procedente de Oriente Medio, una región que concentra aproximadamente un tercio del suministro mundial.

Además, eventuales represalias iraníes podrían afectar al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transitan diariamente grandes volúmenes de petróleo y gas natural licuado con destino a los principales mercados internacionales.

En lo que va de 2026, el crudo ha logrado repuntar pese a las previsiones de un mercado presionado por el exceso de oferta. Las tensiones geopolíticas —desde Irán hasta Venezuela—, las interrupciones de suministro en Kazajistán y la debilidad del dólar, que cotiza en mínimos de cuatro años, han contribuido a sostener los precios.