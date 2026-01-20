Mientras la política y la geopolítica elevan la incertidumbre, los mercados envían señales contradictorias : tecnología sostenida por inversión masiva en IA, presión sobre el dólar, máximos históricos en metales preciosos y un inesperado protagonismo de sectores como defensa, energía y uranio.

Inicio del segundo mandato marcado por el uso intensivo del poder ejecutivo, una política comercial impredecible y un giro cada vez más confrontacional , con efectos que van mucho más allá de Washington y empiezan a sentirse en la economía global y en los mercados financieros.

El primer aniversario del segundo mandato de Donald Trump, ha estado marcado por fuertes tensiones en la política estadounidense. A lo largo de estos doce meses, el presidente ha impulsado una agenda caracterizada por el uso intensivo del poder ejecutivo, un giro proteccionista en materia económica, una política migratoria de línea dura y un enfoque cada vez más confrontacional tanto en el ámbito interno como internacional.

La estrategia comercial: el “Taco trade” de Donald Trump

Uno de los rasgos más distintivos de este primer año de mandato de Donald Trump ha sido la política comercial, descrita por numerosos analistas como “Taco trade”. Esta estrategia se basa en una sucesión constante de amenazas arancelarias, cambios bruscos de rumbo y negociaciones impredecibles, que posteriormente suelen desembocar en una moderación del discurso y en acuerdos parciales.

Desde el llamado “día de la liberación”, Trump ha impuesto o amenazado con imponer aranceles a aliados y rivales por igual, llevando la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos a su nivel más alto desde la década de 1930, lo cual ha ayudado en cierta medida a paliar el déficit fiscal actual, aunque la ley aprobada el año pasada denominada One Big Beautiful Bill, añadirá billones de dólares en nueva deuda, algo que llevó a enemistarse durante meses con Elon Musk, cuyo departamento creado para reducir costes gubernamentales no acabó de dar los resultados esperados.

Durante este periodo, Donald Trump se ha caracterizado por un estilo de gobierno cada vez más solitario. El presidente ha firmado un número récord de órdenes ejecutivas, superando ampliamente a sus predecesores, aunque muchas de estas medidas han sido posteriormente bloqueadas por los tribunales.

Economía y política monetaria

La economía presenta señales mixtas tras el primer año de mandato de Donald Trump. La inflación, aunque lejos de los picos de años anteriores, se mantiene persistentemente por encima del objetivo de la Reserva Federal, afectando especialmente a los precios de los servicios, alimentos y el consumo básico, aunque todo hay que decirlo cuando todo el mundo esperaba repuntes superiores se han conseguido ir controlando, en buena parte gracias a la caída del precio del petróleo.

Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo se ha desacelerado, donde hay pocas contrataciones y poca movilidad laboral, debido en buena parte a su política de inmigración, y también por la productividad generada por la inteligencia artificial, que eso si, ha permitido generar unos datos espectaculares sobre el crecimiento del PIB.

Este contexto ha llevado a Trump a intensificar sus ataques contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, a quien ha calificado en repetidas ocasiones como “Mr Too Late”, en alusión a su supuesta tardanza en reaccionar. A lo largo del año, el mandatario llegó incluso a plantear su despido, aunque finalmente fue disuadido por sus asesores.

Política exterior

En el ámbito internacional, Trump ha iniciado este 2026 focalizado en lo que algunos analistas denominan la “doctrina Donroe”: una política exterior más agresiva centrada en el control de todo el hemisferio occidental. Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares limitadas, ha endurecido su postura frente a Irán y Venezuela y ha realizado declaraciones polémicas sobre territorios como Groenlandia y Canadá. Estas acciones han tensado las relaciones diplomáticas y han generado inquietud entre aliados tradicionales.

¿Cómo se han comportado los activos en el primer aniversario del segundo mandato de Trump?

En los mercados financieros, el comportamiento ha sido ambiguo. Aunque las acciones estadounidenses han mostrado un repunte y el índice S&P 500 se ha mantenido cerca de máximos históricos, el crecimiento bursátil bajo Trump ha sido más lento que el observado durante otros mandatos recientes.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha viajado intensamente por todo el mundo con el objetivo de cerrar contratos millonarios que permitan a las grandes empresas tecnológicas continuar invirtiendo miles de millones de dólares en centros de datos y en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Sus políticas comerciales e internacionales han convertido al dólar en el principal chivo expiatorio, favoreciendo una mayor demanda de otras divisas y, sobre todo, de activos alternativos como los metales preciosos. El oro y la plata han acumulado subidas que no se veían desde hace casi 50 años, impulsadas por la devaluación de las divisas, la inflación persistente, la fuerte demanda de los bancos centrales y el aumento de la incertidumbre global.

Los ataques frontales de Trump contra Europa han generado, paradójicamente, rentabilidades récord en algunos sectores, especialmente en el de la defensa. Los países de la OTAN se han visto presionados para aumentar su gasto militar, lo que ha llevado al mercado a descontar contratos millonarios en los próximos años. Las recientes amenazas sobre Groenlandia han vuelto a disparar a estas compañías, al crecer la percepción de que Europa deberá reducir progresivamente su dependencia de Estados Unidos invirtiendo en su propia industria militar, tras años de infrafinanciación.

Los países emergentes también han mostrado un mejor comportamiento que los índices europeos. La debilidad del dólar y el auge de las materias primas han reforzado la confianza en América Latina, mientras que en Asia el fuerte sesgo tecnológico ha impulsado notables revalorizaciones bursátiles. DeepSeek fue un claro ejemplo de que China no está dispuesta a quedarse atrás en la carrera por la hegemonía mundial, una carrera que en la actualidad se está decidiendo en el ámbito de la inteligencia artificial.

Además, el uranio ha sido otra de las temáticas de este primer año del segundo mandato de Trump. Uno de los principales temores en el desarrollo de la inteligencia artificial es el energético, en particular el abastecimiento de los centros de datos. En este contexto, las empresas de reactores modulares pequeños vivieron un tramo de año excepcional tras la firma de importantes contratos con las grandes tecnológicas, reflejando la creciente preocupación por los cuellos de botella energéticos del futuro.

Solo un año de los cuatro que tiene por delante, pero que ha dado mucho de sí.