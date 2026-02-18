El petróleo se dispara más de un 3% 📈🔥

El petróleo WTI está más que recuperando las pérdidas de ayer. Este movimiento se debe a la pérdida de confianza de los inversores en un supuesto acuerdo entre Irán y Estados Unidos, mientras que el mercado cada vez más incorpora en los precios un escenario militar. El precio por barril se sitúa actualmente en 64 dólares. Según informes de numerosos analistas, en particular de Axios, una guerra con Irán no solo está más cerca de lo que la mayoría cree, sino que también se espera que sea mucho más prolongada y de mayor envergadura de lo que se suponía. En tan solo las últimas decenas de horas, más de 50 aviones de combate y varias docenas de aviones de transporte adicionales han sido transferidos a la región. Oriente Medio no ha visto un aumento tan rápido de la presencia estadounidense a esta escala desde la Segunda Guerra del Golfo. La "prima geopolítica" está volviendo rápidamente a las valoraciones: Gráfico del petróleo WTI con velas de 4 horas Fuente: xStation5

