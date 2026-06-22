El petróleo vuelve a caer a pesar de la agitación en Ormuz

Idas y venidas del crudo: El Brent abrió con nerviosismo rozando los $82, pero la estabilización diplomática desinfló los precios un 1,5% a las pocas horas

Transporte masivo en "la sombra": El tráfico oficial disminuyó, pero bajo cuerda fluyen por el estrecho entre 2 y 3 millones de barriles diarios con los radares apagados

El petróleo cae por la vía diplomática: Las amenazas de Irán de bloquear Ormuz durante el fin de semana se desactivaron por las conversaciones con EE. UU.

Parálisis de fin de semana y un giro diplomático

El pasado fin de semana trajo consigo un fuerte aumento de las tensiones en Oriente Medio, lo que inicialmente amenazó con cortar un centro de transporte de petróleo global clave que, antes de la guerra, representaba el 20% del suministro mundial de oro negro y el 20% del comercio de GNL.

En respuesta a los ataques israelíes del sábado en el Líbano, que mataron a más de 30 personas, Teherán anunció el bloqueo del estratégico Estrecho de Ormuz, acusando a los EE. UU. de tolerar la violación de los acuerdos previos. Parecía que el pacto se rompería por completo debido a las duras declaraciones del presidente Trump en las redes sociales, pero esta mañana, antes de la sesión europea, muestra una vuelta a la estabilización.

Fuente: Truth

La mediación inmediata de Qatar y Pakistán propició una nueva desescalada. Las conversaciones en Bürgenstock, Suiza, se reanudaron y concluyeron a primera hora de la mañana del lunes con el desarrollo de una "hoja de ruta" oficial destinada a alcanzar un acuerdo de paz total en un plazo de 60 días. Cabe señalar, sin embargo, que la parte iraní indica que las negociaciones iniciales se centraron principalmente en los activos congelados de Irán y las sanciones, más que en los asuntos relativos al Líbano.

No obstante, EE. UU. e Irán han establecido una línea de comunicación directa para prevenir incidentes y garantizar el paso seguro de buques comerciales por Ormuz, y han formado un grupo que trabajará para lograr una paz duradera en el Líbano.

Gráfico del petróleo, velas de 5 minutos

El inicio de la negociación de hoy, tras la sesión abreviada del viernes, fue nervioso. El petróleo Brent comenzó casi en el nivel de los 82 USD por barril, pero los precios volvieron muy rápidamente a las caídas. Actualmente, el crudo Brent y el WTI pierden cerca de un 1,5% de su valor, pero todavía están lejos de los mínimos locales del pasado jueves, cuando se cumplía un día de la firma del memorando.

Dos corredores de transporte: El tráfico sigue fuertemente restringido

A pesar de las promesas de Teherán sobre el cierre de la ruta, millones de barriles de petróleo fluyeron continuamente a través del estrecho durante el fin de semana, lo que respaldó la narrativa del Pentágono sobre la capacidad de defender las rutas comerciales. Actualmente, han surgido dos corredores distintos en el mapa de navegación:

Corredor Norte (Iraní): Una ruta controlada por Teherán cerca de la isla de Qeshm, que fue utilizada durante el fin de semana por, entre otros, superpetroleros que transportaban crudo iraquí y kuwaití con destino a la India.

Corredor Sur (Omán): Una ruta designada por el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), que discurre a lo largo de la costa de Omán. Aunque la navegación en esta zona no requiere coordinación con las fuerzas de EE. UU., el JMIC aconsejó a los barcos moverse con los transpondedores (sistema AIS) encendidos y con iluminación completa tanto de día como de noche.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Aunque el transporte no se bloqueó físicamente por completo, el volumen real de tráfico en esta ruta clave cayó drásticamente, y el domingo por la noche se produjo una parálisis casi total en el estrecho. Mientras que en los días previos, inmediatamente después de la conclusión del acuerdo preliminar, el tráfico fue el más alto desde el inicio del conflicto, tras los comunicados de Irán del fin de semana solo unas pocas unidades más pequeñas se decidieron por una travesía abierta con la localización encendida.

Algunos productores de la región decidieron enviar petroleros "a ciegas" (con los transpondedores apagados) para realizar transbordos en alta mar sin llamar la atención del mercado. Este procedimiento se lleva a cabo desde hace varias semanas y alcanzó cerca de 2-3 millones de barriles por día. Oficialmente, un pequeño número de barcos sigue pasando por el Estrecho de Ormuz. Extraoficialmente, podría ser de 2 a 3 veces más. (Fuente: Bloomberg Finance LP)

¿Qué pasa con el transporte de GNL?

Los datos de los sistemas de seguimiento de barcos también aportan información sobre el mercado del gas natural licuado. Se observaron metaneros de GNL durante los intentos de entrar en el Golfo Pérsico; sin embargo, los datos recopilados indican que estas unidades lograron pasar y abandonar puntos clave de la ruta al final del día del viernes, es decir, antes de los anuncios oficiales de Irán sobre el restablecimiento del bloqueo del estrecho. Vale la pena enfatizar que un ataque a una unidad que transporta petróleo (combustible) no es tan peligroso como en el caso de un ataque a un barco gasero.