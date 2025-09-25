El plan de rescate impulsa a las acciones de Duro Felguera

Las acciones de Duro Felguera se disparan este jueves, con alzas de hasta el 20%, impulsadas por la expectativa de que la compañía cierre en los próximos días su plan de viabilidad. El documento, prácticamente terminado, se negocia con la SEPI y la banca con el objetivo de evitar el concurso de acreedores y deberá presentarse antes del próximo martes 30.

Plan de rescate y nuevas inyecciones de capital para Duro Felguera

La ingeniería asturiana Duro Felguera afronta una semana crucial en la que se juega evitar el concurso de acreedores. El próximo martes 30 de septiembre vence la tercera y última prórroga concedida por el juez, y la compañía trabaja a contrarreloj para presentar un plan de viabilidad y reestructuración que logre el respaldo judicial.

La dirección, encabezada por Eduardo Espinosa, ha logrado cerrar un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), su principal acreedor, y confía en sumar en breve el visto bueno definitivo de los bancos, que mantienen en torno a 14 millones de euros prestados a la empresa.

El esquema diseñado pivota sobre tres ejes. En primer lugar, el compromiso de los accionistas mayoritarios, los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, que se han comprometido a aportar 10 millones de euros adicionales para dar oxígeno a la tesorería y atender las necesidades inmediatas. En paralelo, la Sepi ha aceptado reestructurar el préstamo de 120 millones otorgado durante la pandemia a través del fondo Fasee, extendiendo los plazos de devolución hasta 2029, 2032 y 2035. El acuerdo con Bruselas para flexibilizar la recuperación de las ayudas públicas más allá de 2029 ha hecho viable este alargamiento. Además, la deuda se simplifica en un único tramo ordinario, eliminando la figura del crédito participativo. Este marco evita que el Estado tenga que transformar deuda en capital y, al mismo tiempo, reduce la exigencia a la banca respecto a los sacrificios planteados antes del verano.

A estas medidas se suma la estrategia de ventas de activos. La compañía ya ha cerrado la enajenación de El Tallerón, su planta de calderería en Gijón, por 3,65 millones, y del 60% de su filial de TI a Alejandro Durán, su socio en la empresa. También está en fase avanzada la operación de su sede corporativa, con una oferta cercana a los 13 millones, lo que implicará el traslado a Langreo, y mantiene en el mercado su división de Sistemas Inteligentes y varios contratos de servicios industriales. El ajuste de gastos se completa con un ERE que ya ha afectado a 180 trabajadores, el 12,9% de su plantilla, de los cuales más de la mitad ya han salido.

Con todo ello, Duro Felguera confía en convencer al magistrado de que la empresa cuenta con un plan viable. Si el tribunal lo valida, se abrirá un plazo de alegaciones antes de la homologación definitiva del acuerdo que, de prosperar, supondrá el espaldarazo definitivo para evitar la insolvencia.

Las acciones de Duro Felguera (MDF.ES) avanzan un 19% en la sesión de hoy a pesar del retroceso del 1% en el acumulado del año.