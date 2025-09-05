Las acciones de Indra caen ante su nueva inversión

Las acciones de Indra (IDR.ES) caen más de un 2% en la jornada de hoy y parece que los inversores no se han tomado bien la noticia sobre las nuevas inversiones en la reconversión de la planta de Duro Felguera. Esto ya estaba previsto, pero ahora se materializará.

Indra y su nueva inversión

Las acciones de Indra se resienten y se distancia del resto del sector. Todo ello, después de que se conozca que Indra invertirá 43 millones de euros en la reconversión de la antigua planta de Duro Felguera que adquirió en junio y que se orientará a la fabricación de vehículos blindados.

Indra va a destinar 23,2 millones de euros en la adecuación de las instalaciones y el resto en comprar nueva maquinaria para realizar los procesos. Por otro lado, la compañía tendrá que formar a los empleados a la vez que realizar nuevas contrataciones.

Estas inversiones entran dentro de su plan para convertirse en la líder del sector defensa en España y ser otro gran operador en el mercado europeo. Indra está poniendo especial foco en el mercado de vehículos blindados, pero también ha empezado a diversificar en productos más tecnológicos y armamentística.

Las acciones de Indra suben un 90% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.