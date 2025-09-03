lee mas
Invertir implica riesgos.
El PMI de servicios alemán cae más de lo esperado

10:04 3 de septiembre de 2025

Datos del PMI de agosto en Francia

PMI de servicios de HCOB Francia: valor real: 49,8; pronóstico: 49,7; valor anterior: 48,5.

PMI compuesto de HCOB Francia: valor real: 49,8; pronóstico: 49,8; valor anterior: 48,6.

Datos del PMI de agosto en Alemania

PMI de servicios de HCOB Alemania: valor real: 49,3; pronóstico: 50,1; valor anterior: 50,6.

PMI compuesto de HCOB Alemania: valor real: 50,5; pronóstico: 50,9; valor anterior: 50,6.

