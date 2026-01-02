El PMI manufacturero de Estados Unidos decrece en diciembre

Conclusiones clave El PMI manufacturero de Estados Unidos de diciembre decrece.

Las condiciones manufactureras en Estados Unidos han continuado mejorando en diciembre, aunque a un ritmo más lento, ya que el PMI manufacturero de S&P Global ha descendido a 51,8 desde 52,2. Se trata de la expansión más débil dentro de la actual racha de crecimiento de cinco meses. El crecimiento de la producción se ha moderado en medio de la primera caída de nuevos pedidos en un año y otro descenso en las ventas de exportación, con las empresas señalando los aranceles como un factor clave que lastra la demanda y una fuente importante de presión sobre los costes. Aunque los precios de insumos y productos finales siguen siendo altos, ambos han aumentado al ritmo más lento en 11 meses, mientras que las compañías han continuado acumulando inventarios de productos terminados y han reportado una disminución de los pedidos pendientes. El empleo se ha fortalecido, con empresas contratando en anticipación de un 2026 más favorable, pero los comentarios de la encuesta advirtieron que los niveles de producción podrían resultar insostenibles. Datos del PMI manufacturero de Estados Unidos en diciembre S&P Global Manufacturing PMI: actual 51,8; previsión 51,8; anterior 52,2.

