Conclusiones clave Los datos del PPI de Estados Unidos muestran cifras mixtas

Las cifras tienen un sesgo claramente inflacionario en los componentes principales

El dólar reacciona al alza tras la publicación

Los datos del PPI de Estados Unidos han traído sorpresas mixtas, pero con un sesgo claramente inflacionario en los componentes principales. El dólar reacciona al alza y el Índice del Dólar avanza con fuerza. Desglose de los datos del IPP PPI de Estados Unidos YoY: 6,5% vs 6,4% esperado (6,0% previo) → ligeramente por encima de lo previsto, lectura negativa para los mercados

→ ligeramente por encima de lo previsto, lectura negativa para los mercados PPI Core de Estados Unidos YoY: 4,9% vs 5,4% esperado (5,2% previo) → muy por debajo de lo esperado, señal positiva para activos de riesgo

→ muy por debajo de lo esperado, señal positiva para activos de riesgo PPI Core de Estados Unidos MoM: 0,4% vs 0,5% esperado (1,0% previo) → por debajo de lo previsto, señal desinflacionaria

→ por debajo de lo previsto, señal desinflacionaria PPI de Estados Unidos MoM: 1,1% vs 0,7% esperado (1,4% previo) → muy por encima del consenso, lectura inflacionaria

→ muy por encima del consenso, lectura inflacionaria Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos: 229K vs 220K esperado (225K previo) → mercado laboral más débil, señal ligeramente dovish para la Fed

→ mercado laboral más débil, señal ligeramente dovish para la Fed Solicitudes continuadas de subsidio por desempleo de Estados Unidos: 1,795M vs 1,785M esperado (1,777M previo) → condiciones laborales algo más blandas Gráfico del Índice del Dólar Source: xStation5

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