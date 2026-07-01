PMI manufacturero de la Eurozona: Crecimiento de la producción que impacta en el euro-dólar

El sector manufacturero de la Eurozona mostró una resiliencia alentadora al cierre del primer semestre del año. Si bien el índice PMI manufacturero global de S&P para la Eurozona descendió ligeramente hasta un mínimo de cuatro meses de 51,4 en junio (frente a 51,6 en mayo), se mantuvo en territorio de expansión por quinto mes consecutivo.
Los datos subyacentes revelan una dinámica compleja en el sector: la producción fabril se está acelerando, las cadenas de suministro siguen sometidas a esfuerzos, pero muestran signos de estabilización, y la reducción de los costes energéticos proporciona un alivio muy necesario a los fabricantes.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
El EURUSD repuntó ligeramente tras las lecturas superiores a las esperadas de Francia, Alemania y luego un agregado de la eurozona. Sin embargo, el par sigue atrapado dentro del rango de 1,138-1,143, y más adelante esta sesión se producirán más impulsos de volatilidad (inflación medida por el IAPC, ADP, panel de presidentes de bancos centrales de Sintra). El impulso alcista podría aumentar aún más, si el par supera con éxito sus EMA clave. En general, el EURUSD ha bajado actualmente un 0,15%.
Dinámica del sector: producción frente a demanda
A pesar del ligero descenso del PMI general, la producción real de las fábricas registró un notable impulso, completando el trimestre natural más sólido para la producción manufacturera de la eurozona desde principios de 2022.
Aceleración de la producción: El índice de producción del PMI manufacturero subió hasta 51,7 puntos (desde los 51,3 de mayo), alcanzando su nivel más alto en dos meses y encadenando seis meses consecutivos de aumento de los volúmenes de producción.
Divergencia geográfica: El crecimiento de la producción fue generalizado en la eurozona, siendo España y Francia los únicos países que no registraron una expansión en junio.
Demanda aún frágil: Los nuevos pedidos volvieron a crecer tras permanecer estancados en mayo, aunque el avance fue apenas marginal. La demanda exterior (que incluye el comercio intracomunitario dentro de la eurozona) siguió siendo el principal lastre para el sector, al contraerse por segundo mes consecutivo.
Persistencia de las tensiones en la cadena de suministro: El índice de plazos de entrega de los proveedores alcanzó un máximo de tres meses, lo que indica una ligera mejora de las presiones logísticas. Sin embargo, la capacidad de los proveedores continúa muy tensionada y los tiempos de entrega siguen siendo considerablemente más largos que los registrados antes del estallido del conflicto en Oriente Medio.
Menores presiones inflacionistas y moderación en la destrucción de empleo
Uno de los aspectos más destacados de la encuesta de junio fue la clara moderación de las presiones sobre los costes, impulsada principalmente por la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo.
La inflación de costes más baja desde marzo: Aunque los costes de los insumos siguen siendo elevados, el ritmo de crecimiento de los precios de las materias primas y otros insumos se desaceleró en junio, rompiendo la tendencia alcista ininterrumpida que se mantenía desde septiembre del año pasado.
Menor presión sobre los precios de venta de las fábricas: En línea con el alivio de los costes de producción, los fabricantes de la eurozona moderaron el ritmo de aumento de sus precios de venta. Como consecuencia, la inflación de los precios de producción descendió hasta su nivel más bajo de los últimos tres meses.
Reducción moderada del empleo: El empleo en el sector manufacturero volvió a disminuir en junio. No obstante, el ritmo de destrucción de puestos de trabajo fue moderado y más lento que el observado en mayo.
Recuperación de la confianza empresarial: El optimismo de las empresas respecto a la producción futura alcanzó su nivel más alto en cuatro meses, prolongando la recuperación iniciada tras el mínimo de 17 meses registrado en abril. Aun así, las expectativas para los próximos doce meses continúan situándose ligeramente por debajo de su media histórica.
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