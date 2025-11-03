Al analizar el gráfico de Ethereum desde una perspectiva técnica diaria, es probable que estemos presenciando un cambio en el sentimiento del mercado. El precio subió significativamente entre abril y agosto de este año, mientras que en septiembre y octubre se observó un claro retroceso, que provocó una caída por debajo de los 4.000 dólares. Actualmente, el precio de Ethereum se encuentra por debajo de la media móvil de 100 períodos, marcada con una línea verde en el gráfico inferior. El precio también se mantiene por debajo de la zona clave de 4.200 dólares - 4.000 dólares, lo que, según la metodología de Overbalance, podría indicar una posible reversión de la tendencia o el inicio de una corrección mayor. Si se confirma este escenario, el precio podría dirigirse hacia el soporte de 3.400 dólares, donde se encuentra el mínimo de agosto, o, si lo rompe definitivamente, incluso hacia la zona de 2.800 dólares - 2.865 dólares, donde se han producido reacciones de precio significativas anteriormente. Por otro lado, un retorno del precio por encima del nivel de 4.200 dólares podría llevar a la reanudación de la tendencia alcista. En ese caso, también sería posible que el precio de Ethereum experimente un movimiento hacia los máximos recientes en la zona de los 4.800 dólares.

Cotización de Ethereum

Fuente : Plataforma de XTB

En el gráfico de 4 horas, el precio de Ethereum se encuentra en consolidación entre los 4.250$ y los 3.700$. Actualmente se está poniendo a prueba el límite inferior de esta consolidación, y si se produce una ruptura a la baja, el movimiento descendente podría acelerarse. Por otro lado, si se produce un rebote en este punto, el precio de Ethereum podría dirigirse hacia la media móvil de 100 períodos, que se sitúa en torno a los 3.940 dólares.